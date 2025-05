Rehdens Reaktion in Celle – Frische bringt Stabilität zurück

Nach drei Niederlagen in Folge und zuletzt einer ernüchternden 0:3-Pleite gegen Meppen II hat der BSV Schwarz-Weiß Rehden die erhoffte Reaktion gezeigt – und das mit Nachdruck. Das 2:0 im Nachholspiel beim MTV Eintracht Celle war mehr als ein Arbeitssieg: Es war ein Fingerzeig. Nicht nur an die Konkurrenz, sondern vor allem an sich selbst. Der BSV lebt – und er kann wieder dominieren, wenn Frische, Struktur und Wille zusammenkommen.