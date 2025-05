Rehdens nächster Baustein für den Aufstiegsplan

– Foto: @voglerimages

Mit der Verpflichtung von David Lučić sendet der BSV Schwarz-Weiß Rehden ein klares Signal: Der Kader für die Saison 2025/26 soll nicht nur in der Breite, sondern vor allem in der Spitze aufgewertet werden. Der 25-jährige Kroate wechselt vom Ligakonkurrenten Arminia Hannover in die Waldsportstätten und bringt genau jene Mischung aus Erfahrung, Kreativität und Torinstinkt mit, die Trainer Kristian Arambasic und Sportvorstand Markus Kompp für den anvisierten Aufstieg in die Regionalliga fordern.

Lučić war bei Arminia Hannover in dieser Saison einer der auffälligsten Akteure im zentralen Mittelfeld. Sechs Tore und drei Assists in 27 Oberliga-Einsätzen stehen für eine offensive Ausstrahlung, die nicht nur in der Standard-Situation zur Geltung kommt. Mit 1,80 Metern Körpergröße, einem dynamischen Bewegungsprofil und der Fähigkeit, sowohl auf der Acht als auch auf der Zehn zu agieren, ist er genau der Spielertyp, den Arambasic für die nächste Entwicklungsstufe sucht: ein kreativer Ballverteiler mit Offensivdrang. Arambasic: „Er bringt genau das Profil mit“

Cheftrainer Kristian Arambasic hebt die Vielseitigkeit des Neuzugangs hervor:

„David bringt als offensiver Mittelfeldspieler mit seiner Kreativität, Torgefahr und Vielseitigkeit genau die spielerische Qualität mit, die wir in Rehden im Kampf um unsere Ziele benötigen“, erklärt er. Zugleich lobt er Lučić’ Einstellung und Zielorientierung: „Er hat die absolut richtige Mentalität und will mit uns maximalen Erfolg erreichen.“ Die Zielrichtung für die kommende Saison ist dabei klar gesetzt. Nach einer soliden, aber inkonstanten Spielzeit, in der das Rehdener Team phasenweise sein Potenzial aufblitzen ließ, ist der Anspruch 2025/26 deutlich formuliert: „Wir wollen angreifen“, so Arambasic.