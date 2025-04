Rehden vor wegweisendem Derby in Bersenbrück

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden steht am Freitagabend vor einem echten Härtetest in der Oberliga Niedersachsen. Im Duell beim Tabellennachbarn TuS Bersenbrück geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um eine wichtige Weichenstellung im Aufstiegskampf. Die Partie im Hasestadion ist ein Aufeinandertreffen zweier ambitionierter Teams – und zugleich ein Derby mit besonderer Brisanz.

Der BSV muss erneut auf Angreifer Javier Jimenez Paris verzichten, der sich weiterhin im Aufbautraining befindet. Dennoch ist der Kader mit 19 Spielern breit aufgestellt. „Aktuell gilt es, unsere Kräfte gezielt einzuteilen, sodass wir am Spieltag stets 100 Prozent abrufen können“, so Arambasic. „Das Training gestalten wir daher sehr dosiert und setzen die richtigen Reize.“ Dabei hilft ihm seit Kurzem auch der neue Co-Trainer Björn Bremermann: „Es ist von Vorteil, dass Björn jetzt an meiner Seite ist, sodass wir in Gruppen spezifische Themen aufarbeiten können.“

Bersenbrück stark zu Hause – Rehden setzt auf Struktur und Spielwitz