Rehden vor richtungsweisendem Heimspiel gegen Verden BSV nach Trainerwechsel unter Zugzwang – Gäste reisen mit Rückenwind an von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Nach der Trennung vom Cheftrainer steht der BSV Rehden vor einer wichtigen Standortbestimmung. Im Heimspiel gegen den formstarken FC Verden 04 geht es für die Gastgeber darum, Stabilität zurückzugewinnen und im Kampf um wichtige Punkte ein Zeichen zu setzen.

Der BSV Rehden geht mit 29 Punkten in den 27. Spieltag und befindet sich nach zuletzt schwankenden Leistungen in einer schwierigen Phase. Die jüngste 0:3-Niederlage beim Heeslinger SC hat die sportliche Situation zusätzlich verschärft. Für zusätzliche Brisanz sorgt die personelle Entscheidung abseits des Platzes: In der vergangenen Woche trennte sich der Verein vom Cheftrainer. Damit steht die Mannschaft nun vor der Aufgabe, kurzfristig neue Impulse zu setzen und sich sportlich zu stabilisieren.

Der FC Verden 04 reist mit 33 Punkten an und hat zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Der klare 4:0-Erfolg gegen den TuS Bersenbrück unterstreicht die aktuelle Form der Gäste, die offensiv effizient und defensiv stabil agierten. Mit diesem Selbstvertrauen dürfte Verden auch auswärts selbstbewusst auftreten und versuchen, die positive Entwicklung fortzusetzen. Duell auf Augenhöhe erwartet Trotz der unterschiedlichen Ausgangsstimmung verspricht die Partie ein enges Duell zu werden. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle eng beieinander, was die Bedeutung der Begegnung zusätzlich unterstreicht.