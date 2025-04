Rehden vor dem Spiel des Jahres

– Foto: Horst Vogler

Nach zwei ernüchternden Niederlagen in der Liga will der BSV Schwarz-Weiß Rehden im Pokal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Am Ostermontag (21. April, 15:00 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic im Halbfinale des NFV-Pokals beim Ligakonkurrenten VfV Borussia 06 Hildesheim an – und kämpft um den Einzug ins Endspiel, das am 1. Mai im Idealfall vor heimischem Publikum in Rehden stattfinden soll.

„Nach zwei Niederlagen in der Liga haben wir nun die Chance, in einem anderen Wettbewerb neues Selbstvertrauen zu tanken“, sagt Arambasic. „Unser großer Traum ist es, das Finale zu erreichen – und dieses Finale, dann in Rehden auszutragen. Dafür werden wir alles geben – gemeinsam mit unseren Fans.“ Ein echtes Fünfzig-Fünfzig-Spiel

Die Begegnung zweier Oberligisten verspricht Spannung auf Augenhöhe. Der VfV Hildesheim rangiert aktuell auf Platz acht in der Liga, präsentierte sich zuletzt allerdings wechselhaft. In der Liga trennte man sich zuletzt 1:1 von Spelle-Venhaus, verlor zuvor gegen HSC Hannover und zeigte insgesamt eine durchwachsene Form. „Unser Gegner ist eine spielstarke Mannschaft, gehört zu den Top-Teams der Liga, hat aber – ähnlich wie wir – zuletzt einige Schwankungen gezeigt", so Arambasic. „Ich rechne mit einem ausgeglichenen Spiel – vielleicht sogar mit Verlängerung."