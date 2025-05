Rehden vor anspruchsvoller Auswärtsprüfung in Verden

Mit dem 2:0 in Celle hat der BSV Schwarz-Weiß Rehden die Trendwende eingeläutet, nun soll am Sonntag in Verden der nächste Schritt folgen. Im Nachholspiel des 20. Spieltags trifft die Elf von Kristian Arambasic auf einen formstarken Gegner, der zuletzt durch starke Ergebnisse im Abstiegskampf aufhorchen ließ. „Verden hat zuletzt drei Siege und zwei Unentschieden geholt – darunter auch ein 3:1 gegen Atlas Delmenhorst. Das ist ein klares Signal ihrer aktuellen Wucht und Stabilität“, analysiert Arambasic nüchtern.

Nach dem disziplinierten Auftritt in Celle sieht Arambasic sein Team auf dem richtigen Weg: „Die Jungs haben die richtige Reaktion gezeigt – kompakt verteidigt, effektiv zugeschlagen.“ Und auch der Matchplan bleibt für Sonntag klar: „Kein Gegentor und die wenigen Chancen nutzen.“

Erfreulich aus Rehdener Sicht: Der Kader ist bis auf den gelbgesperrten Moody Chana und den verletzten Amadou Sarr komplett. „Das erlaubt uns, personell flexibel zu reagieren“, so Arambasic. Gerade mit Blick auf die laufende Belastung und das anstehende Pokalfinale sei es wichtig, „auch den Spielern Vertrauen zu geben, die zuletzt weniger gespielt haben, aber durch Trainingsleistungen auf sich aufmerksam machen.“

Offener Schlagabtausch wahrscheinlich

Auf beiden Seiten ist die Motivation hoch – Verden will den Klassenerhalt festzurren, Rehden seine kleine Serie fortsetzen und die Mini-Chance auf einen Top-Fünf-Platz wahren. „Das verspricht ein munteres Spiel, in dem beide Mannschaften mutig nach vorn spielen werden“, blickt Arambasic voraus.

Besonders wichtig: Rehden will sich nicht nur auf Ballbesitz verlassen, sondern über schnelles Umschalten und variable Flügelangriffe zum Erfolg kommen. Spieler wie Stublla, Beck oder Wallenßus sollen mit Tempo die Defensive Verdens vor Probleme stellen. Die klare Vorgabe: keine leichten Ballverluste im Zentrum und konsequentes Nachschieben in der Restverteidigung.

Mit dem 3:0 aus dem Hinspiel im Rücken und frischem Selbstbewusstsein im Gepäck reist Rehden mit Ambitionen nach Verden. Doch die Partie ist mehr als ein Pflichttermin – sie ist ein Charakterspiel gegen einen Gegner in Hochform. „Nach dem Auswärtssieg in Celle wollen wir auch in Verden punkten – eure Unterstützung im Rücken kann uns dabei den entscheidenden Schub geben“, appelliert Arambasic an die mitreisenden Fans.

Es ist die Chance, nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch ein Zeichen zu setzen – für einen starken Saison-Endspurt und ein geschlossenes Auftreten Richtung Pokalfinale. Rehden weiß, was es braucht. Jetzt muss es nur noch auf den Platz gebracht werden.