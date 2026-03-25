Rehden vor anspruchsvoller Aufgabe im Emsland

Die Ausgangslage für den BSV ist ambivalent. Zwar zeigte die Mannschaft in den Wochen vor der Niederlage gegen Atlas Delmenhorst stabile Leistungen, doch das 0:5 zuletzt offenbarte klare Grenzen – insbesondere nach der frühen Unterzahl.

Am Mittwochabend tritt der BSV Rehden auswärts bei der zweiten Mannschaft des SV Meppen an. Die Ausgangslage verspricht ein enges Duell. Während Meppen II im oberen Tabellenmittelfeld etabliert ist, will Rehden den Anschluss an die vorderen Plätze halten. Vier Punkte trennen beide Mannschaften vor der Begegnung.

Zusätzliche Motivation liefert das Hinspiel, das Rehden trotz doppelter Unterzahl nur knapp mit 1:2 verlor. Die Partie zeigte, dass der BSV grundsätzlich auf Augenhöhe agieren kann.

Nun geht es darum, wieder zur zuvor gezeigten Stabilität zurückzufinden. Defensiv kompakt, im Ballbesitz mutig und im Umschaltspiel zielstrebig – diese Elemente sollen im Emsland wieder greifen.

Personal und Voraussetzungen

Die U23 des SV Meppen präsentiert sich in dieser Saison als taktisch disziplinierte und laufstarke Mannschaft. Mit 33 Punkten und einem Torverhältnis von 32:26 gehört das Team zu den stabileren Defensivreihen der Liga.

Unter Trainer Carsten Stammermann überzeugt Meppen vor allem durch kompakte Organisation und konsequentes Umschaltspiel. Nach Ballgewinnen schalten die Emsländer schnell um und nutzen insbesondere die Außenbahnen effektiv.

Die jüngste Bilanz mit zehn Punkten aus fünf Spielen unterstreicht die aktuelle Formstärke. Zuletzt gewann Meppen II auswärts mit 2:0 in Wolfenbüttel.

Heute, 19:30 Uhr SV Meppen SV Meppen II BSV Rehden BSV Rehden 19:30 live PUSH

Beim BSV Rehden bleibt die Personalsituation angespannt. Mehrere Spieler stehen weiterhin nicht zur Verfügung, zudem fehlt Jimenez Paris nach seiner Roten Karte gesperrt. Dennoch kann das Trainerteam auf einen weitgehend stabilen Kern zurückgreifen.

Trainer Kristian Arambasic erwartet eine intensive Begegnung gegen eine junge, eingespielte Mannschaft, die durch hohe Einsatzbereitschaft und körperliche Präsenz überzeugt. Gleichzeitig sieht er sein Team in der Pflicht, nach der jüngsten Niederlage eine klare Reaktion zu zeigen.

Die Voraussetzungen deuten auf eine enge Partie hin. Meppen II wird versuchen, über Kompaktheit und Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen, während Rehden auf strukturierte Ballbesitzphasen und effiziente Offensivaktionen setzen muss.

Für den BSV wird entscheidend sein, geduldig zu agieren, Fehler im Spielaufbau zu vermeiden und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Gelingt dies, erscheint ein Punktgewinn im Emsland realistisch – möglicherweise auch mehr.