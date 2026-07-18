Rehden unterliegt im Härtetest knapp gegen Rot-Weiß Maaslingen

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden hat im nächsten Testspiel der Sommervorbereitung eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Beim Oberligisten Rot-Weiß Maaslingen unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Majid Cirousse mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit begegneten sich beide Oberligisten auf Augenhöhe. Klare Torchancen blieben zunächst Mangelware, ehe die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff den entscheidenden Treffer erzielten. Ahmed Aosman traf in der 47. Minute zum 1:0 für Rot-Weiß Maaslingen.

Der frühe Rückstand zwang den BSV dazu, das Spiel offener zu gestalten. Rehden suchte in der Folge den Weg nach vorne, konnte den Defensivverbund der Gastgeber jedoch nicht mehr entscheidend überwinden.