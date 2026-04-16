Rehden unter Druck: Schwierige Aufgabe bei Aufstiegsaspirant

– Foto: Horst Vogler

Nach zuletzt mehreren Rückschlägen steht der BSV Rehden vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Beim zweitplatzierten Heeslinger SC geht es für die Mannschaft darum, Stabilität zurückzugewinnen – und die Negativserie zu durchbrechen.

Auch die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Unterschiede: Während Heeslingen zuletzt mit einem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim überzeugte, musste Rehden eine 1:4-Heimniederlage gegen den TuS Bersenbrück hinnehmen.

Die Ausgangslage vor dem 26. Spieltag ist eindeutig verteilt: Der Heeslinger SC geht als Tabellenzweiter mit 47 Punkten in die Partie, während der BSV Rehden mit 29 Zählern auf Rang zwölf steht.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft beschreibt der Coach dabei offen: „Man merkt in der Trainingswoche, dass die Jungs unzufrieden, gereizt und genervt sind – und das ist auch völlig normal.“

Trotz der klaren Favoritenrolle des Gegners reist Rehden mit einem klaren Ziel an. Trainer Kristian Arambasic formuliert auf der Vereinshomepage die Marschroute unmissverständlich: „Wir fahren dorthin, um unsere Negativserie endlich zu stoppen.“

Morgen, 19:30 Uhr Heeslinger SC Heeslingen BSV Rehden BSV Rehden 19:30 live PUSH

Die Analyse der vergangenen Wochen fällt differenziert aus. Arambasic sieht weniger strukturelle Probleme als vielmehr wiederkehrende individuelle Fehler als Ursache: „Es ist nicht so, dass wir von den Gegnern an die Wand gespielt werden. Vielmehr sind es zu oft individuelle Fehler und unnötige Platzverweise, die uns aus dem Rhythmus bringen.“

Gerade gegen ein Spitzenteam wie Heeslingen wird die Disziplin entscheidend sein. Die jüngsten Spiele haben gezeigt, wie anfällig Rehden in Unterzahl ist. Arambasic macht deutlich, worauf es ankommt: „Gerade gegen die Topteams der Oberliga wird es extrem schwer, wenn du lange in Unterzahl spielen musst.“

Die Konsequenz daraus ist klar: weniger Risiko in kritischen Situationen und mehr Kontrolle im eigenen Spiel.

Gastgeber mit Rückenwind

Der Heeslinger SC präsentiert sich derzeit in starker Form und kämpft weiterhin um die Spitzenplätze. Die Mannschaft überzeugt durch Offensivstärke und Stabilität, was sich auch in der Tabellenkonstellation widerspiegelt.

Für Rehden bedeutet das eine Aufgabe, die sowohl taktische Disziplin als auch mentale Stärke erfordert.

Trotz der schwierigen Ausgangslage sieht Arambasic Chancen für sein Team – vorausgesetzt, die eigenen Inhalte werden konsequent umgesetzt: „Die Mannschaft ist in der Pflicht – und ich bin überzeugt, dass wir dort etwas mitnehmen können, wenn wir alles auf den Platz bringen.“

Nach zuletzt wechselhaften Leistungen steht der BSV Rehden vor einem richtungsweisenden Spiel. Gegen einen formstarken Gegner wird sich zeigen, ob die Mannschaft die richtigen Lehren aus den vergangenen Wochen gezogen hat.