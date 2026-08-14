Rehden und Egestorf suchen den ersten Saisonsieg

– Foto: Horst Vogler

Nach dem torlosen Auftakt in Bersenbrück will der BSV Rehden am Samstag erstmals vor heimischem Publikum punkten. Egestorf-Langreder kommt nach dem 2:2 gegen Blau-Weiß Lohne mit ebenfalls einem Zähler in die Waldsportstätten.

Der kommende Gegner startete am vergangenen Wochenende ebenfalls mit einem Unentschieden. Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder trennte sich am 9. August zu Hause 2:2 von TuS Blau-Weiß Lohne. Nach dem ersten Spieltag haben damit beide Mannschaften einen Punkt auf dem Konto.

Der BSV Rehden geht als Tabellenneunter in den zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen. Zum Auftakt blieb die Mannschaft von Majid Cirousse beim TuS Bersenbrück ohne Gegentor, musste sich nach dem 0:0 allerdings mit einem Punkt begnügen. Damit steht Rehden hinter Egestorf-Langreder, das aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Rang acht geführt wird.

Egestorf erwartet einen veränderten BSV

Sascha Derr, sportlicher Leiter von Germania Egestorf-Langreder, rechnet in Rehden mit einer anspruchsvollen Aufgabe. „Wir erwarten in Rehden ein intensives Spiel gegen einen im Vergleich zur vergangenen Saison deutlich verbesserten BSV. Die Mannschaft wurde stark verändert und hat bereits zur Rückrunde einen Trainerwechsel vollzogen, sodass wir den Gegner in dieser Konstellation noch nicht genau kennen. Wir erwarten einen qualitativ guten Gegner mit dem Anspruch, in der Oberliga oben mitzuspielen, viel Tempo und Spielfreude – gerade offensiv.“

Die Gäste wollen ihre Vorbereitung insbesondere auf die Defensive konzentrieren. „Bis dahin wollen wir insbesondere an unserer defensiven Stabilität und an der Abstimmung gegen den Gegner arbeiten. Wir wissen aus der vergangenen Saison, was es braucht, um in Rehden erfolgreich zu sein. Dort haben wir eines unserer besten Spiele gemacht, und daran wollen wir anknüpfen. Dafür brauchen wir wieder maximalen Einsatz und 100 Prozent Bereitschaft. Unser klares Ziel ist es, drei Punkte mitzunehmen und damit einen guten Saisonstart hinzulegen.“

Für den BSV bietet das Heimspiel die Gelegenheit, den ersten Saisonsieg einzufahren. Nach dem Auftakt ohne Gegentor soll nun auch die Offensive für den entscheidenden Unterschied sorgen.