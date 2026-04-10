Rehden sucht den Brustlöser gegen Bersenbrück

– Foto: Horst Vogler

Für den BSV Rehden ist das Heimspiel gegen den TuS Bersenbrück weit mehr als ein gewöhnliches Oberliga-Duell. Es ist ein Spiel, in dem sich entscheidet, ob die Mannschaft den negativen Trend stoppen kann – oder weiter in eine gefährliche Dynamik rutscht. Die Ausgangslage ist dabei bemerkenswert: Zwei Teams mit ähnlichen Formkurven treffen aufeinander, beide mit klaren Stärken, aber ebenso klaren Schwächen.

Gerade diese Diskrepanz zwischen Leistung und Ergebnis sorgt aktuell für Unsicherheit. Die Defensive wirkt nicht mehr so stabil wie noch vor wenigen Wochen, während offensiv zwar Chancen kreiert werden, aber die Konsequenz im Abschluss fehlt. Es ist weniger ein strukturelles als vielmehr ein Problem der Balance – zwischen Risiko und Kontrolle, zwischen Mut und Absicherung.

Die jüngsten Ergebnisse haben beim BSV Spuren hinterlassen. Die deutliche Niederlage gegen SV Atlas Delmenhorst, gefolgt von knappen Pleiten gegen SV Meppen II und den VfV Borussia 06 Hildesheim, zeigen ein wiederkehrendes Muster: Rehden ist häufig konkurrenzfähig, aber nicht effizient genug, um Punkte mitzunehmen.

Bersenbrück als Spiegelbild

Der TuS Bersenbrück bringt eine ganz ähnliche Ausgangslage mit, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Die Offensive zählt zu den gefährlichsten der Liga, gleichzeitig ist die Defensive anfällig. 51 erzielte Treffer sprechen für sich, 41 Gegentore allerdings ebenso.

Auffällig ist, dass es Bersenbrück zuletzt kaum gelingt, Spiele zu kontrollieren. Viele Unentschieden, dazu fehlende Siege im neuen Jahr – die Mannschaft wirkt in entscheidenden Momenten nicht stabil genug. Genau hier liegt die Parallele zu Rehden: Beide Teams haben ihre Probleme weniger im Spielaufbau als vielmehr in der Spielkontrolle über 90 Minuten.

Taktische Hebel im Detail

Für Rehden wird entscheidend sein, die Balance wiederzufinden. Die Analyse der vergangenen Spiele zeigt, dass der Schlüssel weniger im Offensivspiel liegt, sondern in der Absicherung nach Ballverlusten. Gerade gegen eine offensivstarke Mannschaft wie Bersenbrück können einfache Ballverluste im Zentrum schnell bestraft werden.

Gleichzeitig bietet der Gegner Räume. Die Defensive des TuS zeigt immer wieder Abstimmungsprobleme, insbesondere bei schnellen Umschaltmomenten. Hier kann Rehden mit Tempo über die Außenbahnen und klarem Vertikalspiel ansetzen. Entscheidend wird jedoch sein, diese Situationen auch sauber zu Ende zu spielen – ein Punkt, der zuletzt zu oft gefehlt hat.

Mentale Komponente

„Wir sehen das Spiel am Freitag ganz klar als Chance, uns aus der aktuellen Situation zu befreien“, betont Kristian Arambasic. Seine Worte machen deutlich, worum es geht: weniger um Taktik, mehr um Haltung.

„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Es geht darum, von Anfang an wach zu sein und gar nicht erst unten reinzurutschen.“ Diese Aussage unterstreicht die Brisanz der Partie. Rehden bewegt sich tabellarisch in einem Bereich, in dem jedes Spiel schnell eine neue Richtung vorgeben kann.

Der Trainer fordert Klarheit und Entschlossenheit: „Ich erwarte 100 Prozent Einsatz, volle Konzentration und die Bereitschaft, den Kampf anzunehmen.“ Gerade in einem Derby, in dem Intensität und Zweikampfführung eine zentrale Rolle spielen, wird dieser Faktor entscheidend sein.

Die personelle Lage entspannt sich derweil leicht. Rückkehrer wie Jimenez Paris und Malik Euwi geben dem Kader wieder mehr Tiefe, was insbesondere im Offensivspiel zusätzliche Optionen eröffnet. „Die Bank ist breiter besetzt, gerade in der Offensive sind wir wieder flexibler“, so Arambasic.

Das Hinspiel hat bereits gezeigt, wie eng dieses Duell ist. Beim 1:1 begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, mit hoher Intensität und wenigen klaren Momenten. Genau dieses Bild dürfte sich auch diesmal wieder ergeben – ein Spiel, das weniger durch spielerische Dominanz als durch Effizienz und Stabilität entschieden wird.