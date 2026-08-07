Rehden startet mit Derby und Pokal-Rückenwind in die neue Saison

– Foto: Horst Vogler

Eine Woche nach dem erfolgreichen Pokalabend in Hildesheim beginnt für den BSV Rehden die neue Oberliga-Saison. Zum Auftakt wartet mit dem TuS Bersenbrück nicht nur ein regionaler Nachbar, sondern auch ein Gegner, gegen den die Rehdener in der vergangenen Spielzeit unterschiedliche Erfahrungen machten.

Entscheidend war vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. Rehden verteidigte engagiert und zeigte auch nach schwierigen Phasen die notwendige Widerstandsfähigkeit. Nun soll der erfolgreiche Pokalauftakt in der Liga bestätigt werden.

Der BSV Rehden reist mit Rückenwind zum Saisonauftakt. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals setzte sich die Mannschaft von Trainer Majid Cirousse mit 2:1 beim VfV Borussia 06 Hildesheim durch. Es war das erste Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer und zugleich eine erste Standortbestimmung nach dem Sommer.

Auch der TuS Bersenbrück hat bereits ein Pflichtspiel hinter sich. Die „Kleinstadtelf“ gewann im eigenen Hasestadion mit 2:1 gegen den Oberliga-Aufsteiger SSV Vorsfelde und zog damit ebenfalls ins Viertelfinale des Niedersachsenpokals ein. Maik Emmrich erzielte beide Treffer. Vor allem in der Defensive zeigte sich die Mannschaft von Hanjo Vocks stabil und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Für Vocks ist es die erste Saison als Trainer des TuS. Nach einem größeren personellen Umbruch befindet sich die Mannschaft allerdings noch in einer Phase der Entwicklung. Mehrere Leistungsträger haben den Verein verlassen, zahlreiche junge Spieler sollen nun neue Impulse setzen.

Alvarez trifft auf seinen ehemaligen Verein

Auch beim BSV hat sich im Sommer einiges verändert. Nach dem zehnten Platz in der vergangenen Oberliga-Saison soll unter Cirousse eine neue sportliche Entwicklung eingeleitet werden. Neben zahlreichen jungen Spielern wurde mit dem erfahrenen Marcos Álvarez auch ein prominenter Neuzugang verpflichtet.

Ausgerechnet beim Saisonauftakt kommt es für den 34-Jährigen zu einem besonderen Wiedersehen. Álvarez spielte zuletzt zwei Jahre für den TuS Bersenbrück und wechselte im Sommer nach Rehden. Nun trifft er unmittelbar zum Start auf seinen ehemaligen Verein.

Die jüngsten Duelle sprechen für eine ausgeglichene, aber umkämpfte Begegnung. In der vergangenen Saison endete das Hinspiel in Bersenbrück 1:1. Im Rückspiel setzte sich der TuS in Rehden deutlich mit 4:1 durch. Beide Mannschaften kennen die Stärken und Schwächen des jeweils anderen entsprechend gut.

Auch geografisch ist die Begegnung ein Nachbarschaftsduell: Zwischen den Waldsportstätten und dem Hasestadion liegen lediglich rund 45 Kilometer. Der BSV kann deshalb mit Unterstützung zahlreicher eigener Anhänger rechnen. Unter Flutlicht geht es für beide Teams schließlich nicht nur um einen gelungenen Start, sondern auch um die erste Standortbestimmung in einer neu formierten Oberliga-Saison.