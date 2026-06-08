Rehden setzt bei Trainer und Spielern auf Kontinuität und Perspektive

Der BSV Rehden treibt die Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Neben der Vertragsverlängerung von Co-Trainer David Schiavone präsentierten die Niedersachsen mit Nazar Rulevskyi und Mert Döner zwei weitere Nachwuchsspieler für den künftigen Kader.
Nach der Verlängerung von Cheftrainer Majid Cirousse steht auch die Zukunft seines Assistenten fest: David Schiavone wird dem BSV Rehden erhalten bleiben. Damit setzt der Oberligist auf jenes Trainerduo, das in der Schlussphase der vergangenen Saison den Klassenerhalt sicherte.
Schiavone war vor der Spielzeit vom TuS Lemförde nach Rehden gewechselt und arbeitete zunächst unter Kristian Arambasic. Nach dem Trainerwechsel übernahm er gemeinsam mit Cirousse Verantwortung und spielte eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Wende im Abstiegskampf.
Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Vertragsverlängerung einen wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung des Vereins. „David ist fachlich hervorragend aufgestellt und menschlich eine große Bereicherung für unseren Verein“, erklärte Röhrbein auf der Vereinshomepage. Besonders in der Phase des Trainerwechsels habe sich gezeigt, wie verlässlich und engagiert Schiavone für den BSV arbeite.
Auch der Co-Trainer selbst blickt optimistisch auf die Zukunft. Die Gespräche mit Präsident Friedrich Schilling und Sportdirektor Röhrbein hätten ihm früh das Gefühl gegeben, seine Zukunft in Rehden zu sehen. Entscheidend sei zudem gewesen, dass auch Cirousse seine Zusage für die kommende Saison gegeben habe.
Parallel zur Besetzung des Trainerteams arbeitet der BSV auch am Kader für die neue Spielzeit. Mit dem 19-jährigen Nazar Rulevskyi wurde ein vielseitiger Defensivspieler verpflichtet, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann.
Der gebürtige Ukrainer wurde unter anderem beim JFV Bremen, JFV Cloppenburg, FC Riga und Metallurg Saporischschja ausgebildet. Zuletzt sammelte er bei der SG Aumund-Vegesack erste Erfahrungen im Herrenbereich. „Mit Nazar kommt ein talentierter Abwehrspieler, der aus der Gegend kommt und voll in unser Konzept passt. Jung, hungrig und fleißig“, sagte Röhrbein.
Auch im Mittelfeld setzt der BSV auf Entwicklungspotenzial. Vom JFV Bremen wechselt der 18-jährige Mert Döner in die Waldsportstätten. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag und soll behutsam an den Herrenfußball herangeführt werden.
„Mit Mert konnten wir einen jungen und hochveranlagten Spieler für uns gewinnen, der uns nicht nur sportlich, sondern auch menschlich voll überzeugt hat“, betonte Röhrbein. Döner selbst sprach von einer „riesigen Vorfreude“ auf die neue Herausforderung und die Möglichkeit, sich in Rehden sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln.
Mit der Verlängerung des Trainerteams und den Verpflichtungen von Rulevskyi und Döner unterstreicht der BSV Rehden seinen Kurs, auf Kontinuität, Entwicklung und junge Spieler aus der Region zu setzen. Die Planungen für die neue Oberliga-Saison nehmen damit weiter konkrete Formen an.