Rehden setzt bei Trainer und Spielern auf Kontinuität und Perspektive Trainerteam bleibt zusammen – zwei Talente für die Zukunft verpflichtet von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der BSV Rehden treibt die Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Neben der Vertragsverlängerung von Co-Trainer David Schiavone präsentierten die Niedersachsen mit Nazar Rulevskyi und Mert Döner zwei weitere Nachwuchsspieler für den künftigen Kader.

Nach der Verlängerung von Cheftrainer Majid Cirousse steht auch die Zukunft seines Assistenten fest: David Schiavone wird dem BSV Rehden erhalten bleiben. Damit setzt der Oberligist auf jenes Trainerduo, das in der Schlussphase der vergangenen Saison den Klassenerhalt sicherte. Schiavone war vor der Spielzeit vom TuS Lemförde nach Rehden gewechselt und arbeitete zunächst unter Kristian Arambasic. Nach dem Trainerwechsel übernahm er gemeinsam mit Cirousse Verantwortung und spielte eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Wende im Abstiegskampf.

Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht in der Vertragsverlängerung einen wichtigen Baustein für die weitere Entwicklung des Vereins. „David ist fachlich hervorragend aufgestellt und menschlich eine große Bereicherung für unseren Verein“, erklärte Röhrbein auf der Vereinshomepage. Besonders in der Phase des Trainerwechsels habe sich gezeigt, wie verlässlich und engagiert Schiavone für den BSV arbeite. Auch der Co-Trainer selbst blickt optimistisch auf die Zukunft. Die Gespräche mit Präsident Friedrich Schilling und Sportdirektor Röhrbein hätten ihm früh das Gefühl gegeben, seine Zukunft in Rehden zu sehen. Entscheidend sei zudem gewesen, dass auch Cirousse seine Zusage für die kommende Saison gegeben habe.