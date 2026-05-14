Rehden reitet weiter die Erfolgswelle

„Es war heute ein sehr ansehnliches Spiel mit einer wirklich starken Leistung unserer Mannschaft“, sagte Majid Cirousse nach der Partie. „Defensiv haben wir aus dem Spiel heraus nahezu nichts zugelassen, was gegen einen Gegner wie Hildesheim für die Disziplin und Konzentration der Jungs spricht.“

Der Lauf des BSV Rehden in der Oberliga Niedersachsen geht weiter. Mit einem hochverdienten 3:1 (1:0) gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim setzte die Mannschaft von Trainer Majid Cirousse ihre starke Serie am Mittwochabend fort und sprang auf Rang neun der Tabelle. Vier Siege nacheinander, dazu ein Auftritt voller Energie und Spielfreude – der BSV präsentierte sich einmal mehr wie ein Team, das nach gesichertem Klassenerhalt eher befreiter als entspannter wirkt.

Traumstart und zahlreiche Chancen

Die Gastgeber erwischten vor der enttäuschenden Kulisse von lediglich 92 Zuschauern einen perfekten Beginn. Bereits nach neun Minuten setzte sich Javier Alejandro Jimenez Paris stark durch, behielt den Überblick und legte quer auf Elias Beck, der gegen seinen künftigen Verein zur frühen Führung einschob. Rehden blieb auch danach die tonangebende Mannschaft und kombinierte immer wieder zielstrebig nach vorne.

Vor allem über die Außenbahnen entwickelte der BSV viel Druck. Julian Wolff traf per Kopf nur den Winkel, später setzte David Lucic einen Distanzschuss an die Latte. Die Führung zur Pause hätte deutlich höher ausfallen können. „Offensiv hatten wir ein gutes Tempo in unserem Spiel, haben uns viele klare Torchancen erarbeitet und hätten aufgrund der Möglichkeiten schon zur Pause deutlich höher führen können“, erklärte Cirousse.

Die Gäste aus Hildesheim wirkten dagegen lange erstaunlich passiv. Zwar brachte die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar spielerische Qualität mit, fand gegen das aggressive Pressing und die kompakte Defensive der Rehdener jedoch kaum Lösungen.

Rehden antwortet sofort auf den Ausgleich

Direkt nach Wiederbeginn wurde es dennoch kurz unruhig. Nach einer Ecke nutzte der eingewechselte Sean Redemann die erste echte Möglichkeit der Gäste und traf zum überraschenden 1:1 (46.). Für einen Moment schien die Partie zu kippen, doch Rehden reagierte beeindruckend.

Nur neun Minuten später stellte David Lucic nach Vorarbeit von Niklas Bär den alten Abstand wieder her. Als Javier Alejandro Jimenez Paris nur zwei Minuten später selbst zum 3:1 einschob, war die Partie praktisch entschieden. Der Doppelschlag nahm den Gästen endgültig den Glauben an eine Wende.

„Umso zufriedener bin ich mit der Leistung, wenn man berücksichtigt, dass wir den Klassenerhalt bereits seit Freitag sicher haben“, sagte Cirousse. „Oft erlebt man, dass Mannschaften nach dem Erreichen eines solchen Ziels etwas nachlassen – bei uns war genau das Gegenteil der Fall. Ich denke, die Jungs haben noch einmal eine Schippe draufgelegt und gezeigt, wie viel Ehrgeiz in jedem Einzelnen steckt.“

Auch in der Schlussphase blieb Rehden die aktivere Mannschaft und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Hildesheim fand kaum noch Zugriff auf die Partie, während die Hausherren bis zum Schlusspfiff mit großer Leidenschaft verteidigten und konsequent nach vorne spielten.

„Das unterstreicht auch die Qualität dieser Mannschaft“, betonte Cirousse. „Wenn man bedenkt, dass uns heute fünf Spieler aus den vergangenen Partien nicht zur Verfügung standen, ist diese Leistung umso bemerkenswerter. Jeder, der heute auf dem Platz stand, hat ausnahmslos hervorragend performt. Dafür gebührt der Mannschaft ein großes Lob – nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für den Einsatz in den vergangenen Wochen.“