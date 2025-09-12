Rehden reist mit Rückenwind zum LSK Hansa

Mit vier Punkten aus den letzten beiden Partien im Rücken geht der BSV Schwarz-Weiß Rehden selbstbewusst ins nächste Auswärtsspiel der Oberliga Niedersachsen. Am Samstag, dem 13. September, trifft die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic um 16:30 Uhr auf Aufsteiger LSK Hansa Lüneburg. Gespielt wird im traditionsreichen Stadion Sülzwiesen – und erneut wartet auf die Rehdener ein Gegner, der vor allem über Stabilität und Umschaltspiel kommt.

Der erste Heimsieg der Saison gegen Holthausen/Biene (3:1) war ein kleiner Befreiungsschlag – nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch in Bezug auf das Auftreten der Mannschaft. Rehden kontrollierte weite Teile der Partie, zeigte trotz erneuter Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte für Oleksii Mazur spielerisch wie kämpferisch eine starke Leistung und war dem Gegner über 90 Minuten klar überlegen.

Das große Manko bleibt aber: Undiszipliniertheiten. Zum dritten Mal in fünf Spielen musste das Team eine Halbzeit in Unterzahl überstehen. „Wir machen uns das Leben oft selbst schwer“, sagte Arambasic nach dem Heimsieg – und schloss mit einem klaren Appell: „Der Kopf muss klarer werden.“ Das Spiel in Lüneburg soll nun ohne derartige Rückschläge bestritten werden – und mit einem erneuten Erfolgserlebnis enden.

LSK Hansa hat sich nach einem verpatzten Auftakt (1:5 in Heeslingen) gefangen und spielt bislang eine überraschend reife Saison. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen rangiert das Team von Trainer Tarek Gibbah direkt hinter dem BSV in der Tabelle. Zuletzt gab es drei Unentschieden in Folge – unter anderem ein 1:1 in Spelle-Venhaus, wo auch der BSV vor zwei Wochen zu einem Remis kam.

Prunkstück der Lüneburger ist die Defensive. Das Team agiert aus einer kompakten Grundordnung heraus, ist aggressiv im Zweikampf und gefährlich über Umschaltmomente. Besonders im Fokus steht Angreifer Malte Meyer – 1,89 Meter groß, physisch stark, kaltschnäuzig im Abschluss. Der 25-Jährige hat in der vergangenen Landesliga-Saison fast 50 Treffer erzielt und ist auch in der Oberliga schnell angekommen.

Arambasic: „Uns erwartet ein unangenehmer Gegner mit klarer Handschrift“

Rehdens Trainer Kristian Arambasic hat den LSK mehrfach beobachtet – und weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe:

„Sie sind diszipliniert, stark im Umschalten, sehr präsent im Zentrum und mit Malte Meyer sehr gefährlich vor dem Tor. Auch Marian Kunze und Tomek Pauer kennen wir noch gut aus der Regionalliga – das sind Führungsspieler, die genau wissen, was in dieser Liga gefragt ist. Lüneburg wird uns alles abverlangen.“

Personalsituation beim BSV: Beck fraglich, Eke zurück

In der Startelf des BSV dürfte es mindestens eine Veränderung geben: Elias Beck, zweifacher Torschütze gegen Holthausen/Biene, droht mit muskulären Problemen auszufallen. Oleksii Mazur ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Wieder dabei ist dagegen Uzoma Eke, der seine Sperre abgesessen hat. Auch im Offensivbereich bieten sich mit Javier Paris, Andre Ndiaye oder Niklas Bär mehrere Optionen – der Kader ist breit aufgestellt.

Arambasic: „Natürlich wäre es schade, wenn Beck ausfällt – er war zuletzt enorm wichtig. Aber ich habe großes Vertrauen in unsere Breite. Die Jungs, die reinkommen, bringen Qualität mit.“

Der Gegnercheck: LSK Hansa Lüneburg

Tabellenplatz: 11

Punkte: 6

Tordifferenz: 7:8

Letzte Spiele: N | S | U | U | U

Bester Torschütze: Malte Meyer (3 Tore)

Trainer: Tarek Gibbah (37, seit Juli 2025)

Spielsystem: Kompakte Defensive, Mittelfeld-Überzahl, schnelles Umschaltspiel

Achtung: Drei Spiele ungeschlagen, keine Niederlage seit dem 2. Spieltag

Rückblick: Duelle mit Vergangenheit

Rehden und Lüneburg kennen sich – und zwar gut. Zwischen 2011 und 2022 duellierten sich beide regelmäßig in der Regionalliga Nord. In 17 Liga- und zwei Pokalspielen stehen jeweils sechs Siege auf beiden Seiten zu Buche, dazu sieben Unentschieden – eine ausgeglichene Bilanz mit teils hitzigen Duellen.

Die Marschroute des BSV ist klar: Mit einer konzentrierten, disziplinierten Leistung sollen die nächsten Punkte eingefahren werden. Das Spiel in Lüneburg wird ein Charaktertest – weniger wegen der Tabellenlage, mehr wegen der Spielanlage beider Teams. Auf dem holprigen Rasen der Sülzwiesen zählt neben spielerischer Qualität vor allem die Einstellung.

„Wir wollen unseren Lauf fortsetzen. Aber dafür brauchen wir Leidenschaft, saubere Zweikampfführung und klare Entscheidungen in den richtigen Momenten“, betont Arambasic. „Wenn wir in beiden Richtungen konsequent arbeiten, bin ich überzeugt: Wir können auch in Lüneburg bestehen.“