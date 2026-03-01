Rehden reist als Favorit an den Biener Busch

Zum Rückrundenstart der Oberliga treffen am Sonntag der SV Holthausen-Biene und der BSV Rehden aufeinander. Während Rehden trotz personeller Ausfälle auf Kontinuität setzt, hofft Biene mit neuem Trainer und verbesserter Personalsituation auf einen erfolgreichen Heimauftakt.

Für den BSV Rehden ist die Ausgangslage klar: Als Tabellenneunter reist die Mannschaft mit Rückenwind aus der Hinrunde an den Biener Busch. Nur eine Niederlage in den vergangenen sieben Spielen unterstreicht die stabile Form. Trainer Kristian Arambasic fordert Ruhe im Spielaufbau, defensive Stabilität und konsequente Chancenverwertung.

Allerdings muss Rehden zum Pflichtspielstart auf mehrere Akteure verzichten. Eric Anozie und Nikita Marusenko fehlen gesperrt nach jeweils fünf Gelben Karten. Zudem fällt David Lucic nach einer im Testspiel beim HSC Hannover erlittenen Zerrung aus. Weitere Spieler sind angeschlagen oder krank. Arambasic zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass ein Großteil des Kaders rechtzeitig einsatzbereit ist.

Der Trainer erwartet ein intensives, kampfbetontes Spiel auf möglicherweise schwierigen Platzverhältnissen. Rehden dürfte mehr Ballbesitz haben und das Spiel gestalten, während Biene auf Umschaltmomente setzen könnte. Entscheidend sei es, Kontersituationen früh zu unterbinden und geschlossen gegen den Ball zu arbeiten.

Heimauftakt mit neuem Trainer

Beim SV Holthausen-Biene ist die Vorfreude groß. Am Sonntag um 15 Uhr steht das erste Heimspiel des Jahres am Biener Busch an – zugleich das Pflichtspieldebüt von Trainer Emiel ten Donkelaar. Die Wintervorbereitung war von witterungsbedingten Ausfällen geprägt, zuletzt konnte jedoch wieder auf dem heimischen Rasen trainiert werden.

Personell hat sich die Situation im Vergleich zum Ende der Hinrunde verbessert. Johannes Wintermann kehrt nach längerer Knieverletzung zurück. Kapitän Fabian Thole, Torwart Lukas Hüser und Nino Krasnenko fallen weiterhin verletzt aus. Hinter dem Einsatz von Jannik Looschen steht noch ein Fragezeichen.

Mit Colin Decker (SV Meppen II) und Abdullah Arfeen (SC Spelle-Venhaus) wurde der Kader im Winter verstärkt. Beide Neuzugänge hinterließen in der Vorbereitung einen positiven Eindruck.

Rehden schätzt Biene trotz Tabellenlage als gefährlichen Gegner ein. Die Gastgeber stehen im Tabellenkeller unter Druck und benötigen dringend Punkte. Entsprechend ist mit einer engagierten Vorstellung vor heimischem Publikum zu rechnen.