– Foto: Horst Vogler

Rehden nutzt Pokal als Bühne der Reife Souveräner 3:0-Sieg in Hildesheim – Arambasic-Elf zeigt taktische Reaktion und individuelle Klasse. Jetzt wartet das Derby-Finale gegen Delmenhorst

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat auf eindrucksvolle Weise den nächsten Schritt gemacht – nicht nur in den Landespokal, sondern auch zurück in die Spur nach zwei bitteren Ligapleiten. Der 3:0-Auswärtssieg im Halbfinale des Krombacher-NFV-Pokals beim VfV 06 Hildesheim war ein Lehrstück an taktischer Disziplin, Spielintelligenz und Effizienz. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Kristian Arambasic, warum sie sich aktuell zu den gefährlichsten Teams im Pokalwettbewerb zählen darf.

„Vom Spielverlauf her ist der Sieg nicht unverdient – in der ersten Hälfte hatten wir das nötige Glück, in der zweiten Hälfte dann die Kontrolle“, brachte es Arambasic nach dem Abpfiff auf den Punkt. Taktische Anpassung als Wendepunkt

Dabei war der Start ins Spiel keineswegs souverän. Hildesheim setzte Rehden früh unter Druck und kam im Zentrum immer wieder gefährlich durch. „Wir haben sehr gut in dieses Pokal-Auswärtsspiel hineingefunden“, sagte Arambasic, „aber durch ein paar Passfehler – vielleicht auch bedingt durch die letzten beiden Niederlagen – wurde deutlich, dass nicht alles sattelfest war.“ Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden 0 3