Rehden mit Offensivfeuerwerk – doch erneut fehlt die Konstanz

„Wenn du vier Tore auswärts machst, musst du das Spiel gewinnen“ – so deutlich wie ernüchtert fällt das Fazit von BSV-Trainer Kristian Arambasic nach dem wilden 4:4 (2:2) beim FC Verden 04 aus. In einem hochintensiven, emotionalen Oberliga-Spiel mit zahlreichen Wendungen zeigte Schwarz-Weiß Rehden erneut zwei Gesichter – spielerisch stark, defensiv aber zu anfällig.

Nach der Pause übernahm Rehden endgültig die Kontrolle. Wallenßus’ zweiter Treffer zur 3:2-Führung (65.) war der logische Lohn einer dominanten Phase. Doch dann unterlief der jungen Mannschaft der nächste individuelle Fehler: Ein unnötiger Ballverlust und ein Sonntagsschuss von Thomas Celik – 3:3. „Das war ärgerlich, aber wir haben sofort wieder die richtige Antwort gegeben“, so Arambasic.

Und tatsächlich: Erneut war es eine sehenswerte Kombination, die zum 4:3 durch Beck (79.) führte. Doch das letzte Wort hatte wieder Verden. Kapitän Lovro Sindik rutschte beim Klärungsversuch weg – Reiners traf zum 4:4 (84.). „Wir standen einer Art Altherren-Elf mit viel Erfahrung gegenüber – und in den entscheidenden Momenten waren sie da, wir leider nicht konsequent genug“, bilanzierte Arambasic.

Fortschritt mit Fragezeichen

„Wir haben heute viele Dinge gut gemacht. Der Ball lief hervorragend, die Spielanlage war sauber. Aber wenn du vier Auswärtstore erzielst, musst du das Spiel gewinnen. Punkt“, ärgerte sich der Trainer – und sprach damit ein Grundproblem an: Die Defensive wackelt immer wieder, wenn es eng wird. Schon gegen Wilhelmshaven und Meppen II kassierte der BSV zu einfache Gegentore.

Die fehlende Konstanz bleibt das zentrale Thema dieser Saison. „Viele Aufs und Abs – wir bekommen es einfach nicht über mehrere Spiele stabil hin“, sagte Arambasic. Dass Rehden in der Liga dennoch auf Rang fünf steht, ist ein Indiz für das große Potenzial – aber eben auch für die verpassten Möglichkeiten.

Fokus auf Braunschweig

Trotzdem geht der Blick sofort nach vorn: „Jetzt müssen wir mit dem einen Punkt leben und am Mittwoch bei der U23 des BTSV auf den nächsten Dreier spielen“, so Arambasic. Seine Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich jederzeit in Spiele zurückkämpfen kann. Doch wer in dieser Liga bestehen will, muss aufhören, sich selbst zu schlagen.

Der BSV Rehden bot beim 4:4 in Verden ein Offensivspektakel, das für neutrale Zuschauer beste Werbung für die Oberliga war. Für Arambasic und sein Team aber bleibt der Nachgeschmack eines Sieges, der in der eigenen Hand lag – und durch Nachlässigkeiten verschenkt wurde. Gegen Braunschweig II braucht es mehr als Moral: Es braucht 90 Minuten Konzentration.

FC Verden 04 – BSV Schwarz-Weiß Rehden 4:4

FC Verden 04: Jascha Tiemann, Jannis Niestädt, Kevin Klee (72. Elias-Helmut Deblitz), Thomas Celik, Jan-Ole Müller, Jalte Finnjan Röpe, Lukas Muszong, Nils Koehle, Jonas Austermann, Dennis Hoins, Bastian Reiners (85. Nathanael Amo-Mensah) - Trainer: Jan Sievers

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Christian Scheller, Bocar Djumo, Oleksii Mazur, Eric Anozie, Nestor Herve Djengoue, Lovro Sindik (88. Javier Alejandro Jimenez Paris), Shkrep Stublla, Inwoo Choi (86. Niklas Burlage), Nikita Marusenko, Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Tim-Alexander Strampe (Handorf) - Zuschauer: 425

Tore: 1:0 Dennis Hoins (5.), 2:0 Jan-Ole Müller (10.), 2:1 Shkrep Stublla (12.), 2:2 Noah Wallenßus (39.), 2:3 Noah Wallenßus (66.), 3:3 Thomas Celik (70.), 3:4 Elias Beck (79.), 4:4 Bastian Reiners (84.)