Rehden lässt den Sieg liegen – torloses Remis zum Oberliga-Auftakt

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der BSV Rehden ist mit einem 0:0 beim TuS Bersenbrück in die Oberliga Niedersachsen gestartet. Vor 667 Zuschauern war die Mannschaft von Majid Cirousse über weite Strecken das gefährlichere Team, ließ ihre Chancen jedoch ungenutzt.

Vor allem in der ersten Halbzeit erspielte sich Rehden mehrere gute Möglichkeiten. Luis-Felipe Monteiro, Ebrima Jobe und Paterson Chato, dessen Kopfball wegen einer Abseitsstellung nicht zählte, hätten die Gäste in Führung bringen können.

Auch nach der Pause blieb Rehden gefährlich, doch Niklas Bär und Jobe scheiterten am stark reagierenden TuS-Keeper Max-Niklas Milde. Die beste Gelegenheit der Gastgeber vergab Michel Eickschläger.

Trotz der vergebenen Möglichkeiten nimmt der BSV den Punkt mit einem positiven Nebeneffekt mit: Nach zwei Pflichtspielen in der neuen Saison steht die Defensive weiterhin ohne Gegentor da.