Rehden lässt den Sieg liegen – torloses Remis zum Oberliga-Auftakt

Der BSV Rehden ist mit einem 0:0 beim TuS Bersenbrück in die Oberliga Niedersachsen gestartet. Vor 667 Zuschauern war die Mannschaft von Majid Cirousse über weite Strecken das gefährlichere Team, ließ ihre Chancen jedoch ungenutzt.
Vor allem in der ersten Halbzeit erspielte sich Rehden mehrere gute Möglichkeiten. Luis-Felipe Monteiro, Ebrima Jobe und Paterson Chato, dessen Kopfball wegen einer Abseitsstellung nicht zählte, hätten die Gäste in Führung bringen können.
Auch nach der Pause blieb Rehden gefährlich, doch Niklas Bär und Jobe scheiterten am stark reagierenden TuS-Keeper Max-Niklas Milde. Die beste Gelegenheit der Gastgeber vergab Michel Eickschläger.
Trotz der vergebenen Möglichkeiten nimmt der BSV den Punkt mit einem positiven Nebeneffekt mit: Nach zwei Pflichtspielen in der neuen Saison steht die Defensive weiterhin ohne Gegentor da.
TuS Bersenbrück – BSV Rehden 0:0
TuS Bersenbrück: Max-Niklas Milde, Nicolas Eiter, Philipp Schmidt, Jeremiah Winter (81. Omar Ceesay), Justus Warnking, Moritz Waldow (84. Arne Ortmann), Elia Zucht (62. Lejs Bukvic), Mathis Wellmann, Michel Eickschläger (72. Simon James), Maik Emmrich, Maximilian Lepper (70. Saikouba Manneh) - Trainer: Hanjo Vocks
BSV Rehden: Daniel Banfalvi, Julian Wolff, Takang Anubodem (69. Javier Alejandro Jimenez Paris), Bo-Börge Drath, Leon Arizanov, Luis-Felipe Monteiro (83. Nick Kaperkon), Max Kummer, Niklas Bär (77. Marcos Alvarez), Daniel Hefele, Paterson Chato, Ebrima Jobe - Trainer: Majid Cirousse
Schiedsrichter: Alexander Jahn - Zuschauer: 667
Tore: keine Tore