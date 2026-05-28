Rehden holt erfahrenen Mittelfeldspieler aus Delmenhorst

Der 24-Jährige soll beim BSV künftig das defensive Zentrum stabilisieren. Hefele gilt als laufstarker und zweikampforientierter Sechser, der bereits reichlich Erfahrung auf höherem Niveau gesammelt hat. Insgesamt absolvierte der gebürtige Bremer bislang 57 Regionalligaspiele sowie weitere 57 Partien in der Oberliga – unter anderem für den SV Atlas Delmenhorst, den Lüneburger SK Hansa und den FSV Luckenwalde. Ausgebildet wurde Hefele beim SC Borgfeld, ehe er früh den Schritt in leistungsstärkere Spielklassen schaffte. Dass sich der Mittelfeldspieler trotz anderer Möglichkeiten für Rehden entschied, wird beim BSV als wichtiges Signal gewertet.

„Wir haben uns schon lange und intensiv mit Daniel beschäftigt und sind nicht nur von seiner sportlichen Qualität, sondern auch von seinem tollen Charakter überzeugt“, sagte Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein. „Wir freuen uns sehr, dass Daniel sich für den BSV Rehden entschieden hat. Er wird uns auf dem Platz und in der Kabine einiges geben.“ Auch der Verein hebt neben der fußballerischen Klasse vor allem Hefeles Mentalität hervor. Der Neuzugang passe mit seiner Art zu arbeiten „hervorragend“ zur Mannschaft und bringe genau jene Eigenschaften mit, die auf der Sechserposition gesucht worden seien: „Leidenschaft, mannschaftliche Geschlossenheit und hohe Bereitschaft gegen den Ball.“