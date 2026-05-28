Rehden holt erfahrenen Mittelfeldspieler aus Delmenhorst

Der 24-Jährige soll beim BSV künftig das defensive Zentrum stabilisieren. Hefele gilt als laufstarker und zweikampforientierter Sechser, der bereits reichlich Erfahrung auf höherem Niveau gesammelt hat. Insgesamt absolvierte der gebürtige Bremer bislang 57 Regionalligaspiele sowie weitere 57 Partien in der Oberliga – unter anderem für den SV Atlas Delmenhorst, den Lüneburger SK Hansa und den FSV Luckenwalde.
Ausgebildet wurde Hefele beim SC Borgfeld, ehe er früh den Schritt in leistungsstärkere Spielklassen schaffte. Dass sich der Mittelfeldspieler trotz anderer Möglichkeiten für Rehden entschied, wird beim BSV als wichtiges Signal gewertet.
„Wir haben uns schon lange und intensiv mit Daniel beschäftigt und sind nicht nur von seiner sportlichen Qualität, sondern auch von seinem tollen Charakter überzeugt“, sagte Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein. „Wir freuen uns sehr, dass Daniel sich für den BSV Rehden entschieden hat. Er wird uns auf dem Platz und in der Kabine einiges geben.“
Auch der Verein hebt neben der fußballerischen Klasse vor allem Hefeles Mentalität hervor. Der Neuzugang passe mit seiner Art zu arbeiten „hervorragend“ zur Mannschaft und bringe genau jene Eigenschaften mit, die auf der Sechserposition gesucht worden seien: „Leidenschaft, mannschaftliche Geschlossenheit und hohe Bereitschaft gegen den Ball.“
Hefele selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe in Rehden. „Ich freue mich, ein Teil des BSV Rehden zu sein. Die guten Gespräche haben mich überzeugt, dass das der richtige Schritt für mich ist“, sagte der 24-Jährige. „Ich bin schon heiß darauf, mit dem Team auf dem Platz zu stehen und hoffentlich viele Siege zu feiern. Ich kann es kaum abwarten, dass es wieder losgeht.“
Mit der Verpflichtung setzt der BSV Rehden seinen eingeschlagenen Weg fort, den Kader gezielt mit Spielern zu verstärken, die neben sportlicher Qualität auch Erfahrung und Mentalität mitbringen. Gerade im zentralen Mittelfeld soll Hefele künftig eine wichtige Rolle übernehmen.