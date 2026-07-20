Rehden gleicht Rückstand in Venne schnell aus Rehden gleicht Rückstand in Venne schnell ausrnrnDer BSV Rehden trennt sich im abschließenden Vorbereitungsspiel vor dem Trainingslager mit 1:1 vom Bezirksligisten TSV Venne von red · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden hat sich im letzten Testspiel vor dem Trainingslager mit einem Unentschieden begnügen müssen. Beim Bezirksligisten TSV Venne kam die Mannschaft von Cheftrainer Majid Cirousse nach einem Pausenrückstand zu einem 1:1. Robin Sarstedt erzielte den Ausgleich.

Der Oberligist bestimmte über weite Strecken das Geschehen, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch einen überraschenden Rückschlag hinnehmen. T. Malungu brachte den TSV Venne in der 44. Minute mit 1:0 in Führung und bescherte dem Bezirksligisten eine knappe Pausenführung. Für den BSV war der Rückstand zugleich ein Hinweis darauf, dass trotz spielerischer Vorteile die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.