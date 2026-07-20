Rehden gleicht Rückstand in Venne schnell aus

Der BSV Rehden hat sich im letzten Testspiel vor dem Trainingslager mit einem Unentschieden begnügen müssen. Beim Bezirksligisten TSV Venne kam die Mannschaft von Cheftrainer Majid Cirousse nach einem Pausenrückstand zu einem 1:1. Robin Sarstedt erzielte den Ausgleich.
Der Oberligist bestimmte über weite Strecken das Geschehen, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff jedoch einen überraschenden Rückschlag hinnehmen. T. Malungu brachte den TSV Venne in der 44. Minute mit 1:0 in Führung und bescherte dem Bezirksligisten eine knappe Pausenführung.
Für den BSV war der Rückstand zugleich ein Hinweis darauf, dass trotz spielerischer Vorteile die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.
Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn gelang Rehden die passende Antwort. Robin Sarstedt traf in der 49. Minute zum 1:1 und stellte damit früh den Ausgleich her.
Im weiteren Verlauf blieb der BSV zwar bemüht, das Spiel noch zu seinen Gunsten zu entscheiden, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr. Damit endet der letzte Härtetest vor dem Trainingslager mit einem Unentschieden. Für die Mannschaft von Majid Cirousse stehen nun die nächsten Einheiten im Trainingslager an, ehe die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison in die entscheidende Phase geht.