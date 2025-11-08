Rehden gegen Wetschen: "Derbytime, Dorf gegen Dorf – offenes Visier!"

Die Spannung steigt vor dem heiß erwarteten Nachbarschaftsduell zwischen dem BSV Schwarz-Weiß Rehden und dem TSV Wetschen. Wenn am Samstag (14:00 Uhr) in den Waldsportstätten der Anpfiff ertönt, stehen sich zwei Dörfer, zwei Vereine und viele alte Bekannte gegenüber. Für Trainer Kristian Arambasic ist das Derby weit mehr als ein gewöhnliches Punktspiel.

„Das ist Derbytime, Dorf gegen Dorf – Rehden gegen Wetschen“, sagt Arambasic mit einem Lächeln, aber auch spürbarem Respekt. „In einem Ligaspiel haben die ersten Mannschaften, glaube ich, seit rund 30 Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt. Das ist für die Leute hier ein Riesending! Ich gehe fest davon aus, dass wir eine vierstellige Zuschauerzahl haben werden. Das Wetter passt, die Leute haben Bock – das wird ein Zuschauermagnet.“

Trotz aller Emotionen versucht der BSV-Coach, den sportlichen Fokus zu wahren. „Natürlich steckt in so einem Spiel immer auch Ruhm und Ehre, gerade wenn man geografisch so nah beieinanderliegt. Aber am Ende geht’s nur um verdammt wichtige drei Punkte – nicht mehr und nicht weniger. Jeder will das Derby gewinnen, aber wir müssen konzentriert bleiben. Wir wollen an unsere guten Leistungen anknüpfen und den Lauf, den wir vor dem Braunschweig-Spiel hatten, wieder aufnehmen.“

Das 2:4 gegen Eintracht Braunschweig II hat Spuren hinterlassen – auch im Kopf. „Gegen die Eintracht war das von uns eine katastrophale Mannschaftsleistung“, sagt Arambasic offen. „Das haben wir intern klar angesprochen und aufgearbeitet. Ich bin überzeugt, dass die Jungs am Samstag ein anderes Gesicht zeigen werden – sie wollen das wiedergutmachen, für sich selbst und für unsere Zuschauer.“

Über den Gegner spricht der Rehdener Coach mit großem Respekt: „Auf uns wartet ein Gegner, der extrem eingespielt ist. Viele aus der Mannschaft kommen aus der Region, haben eine Vergangenheit beim JFV oder in unserer damaligen zweiten Herren. Wetschen ist seit Jahren erfolgreich unterwegs – und erlebt jetzt, wie hart das Geschäft in der Oberliga ist. Sie kämpfen um den Anschluss, wir wollen uns unten rausarbeiten. Für beide geht’s um richtig viel.“

Verletzungs-Update: Sorgen und Rückkehrer

Personell muss der BSV-Coach improvisieren. „Leider müssen wir auf einige Jungs verzichten: Serkan Temin fällt mit einer Knochenhautentzündung aus, Malik Euwi hat sich an der Schulter verletzt – da müssen wir abwarten. Inwoo Choi war krank, auch da schauen wir, ob’s reicht. Julian Wolff hatte muskuläre Probleme, wird aber wohl ab Donnerstag wieder voll einsteigen“, erklärt Arambasic.

Auch Paris Jiménez fehlt, da er zehn Tage mit seiner Nationalmannschaft unterwegs ist. Die Langzeitverletzten David Lučić und Daniel Jung sind weiterhin keine Option. Hoffnung macht dafür die Rückkehr von Max Kummer: „Er steht im Kader und könnte am Wochenende erstmals wieder zum Einsatz kommen.“

Für Arambasic zählt am Samstag nur eines: „Wir wollen das Ding gegen Braunschweig geradebügeln – deshalb erwarte ich ein intensives, geiles Derby vor vielen Zuschauern, mit richtig geiler Atmosphäre. Das wird sicher eines der meistbesuchten Spiele der Saison. Wir hoffen auf eine volle Hütte und ein Spiel, das der Region gerecht wird.“

Seine Botschaft an die Fans ist klar: „Kommt in die Waldsportstätten, unterstützt die Jungs und zeigt, was Rehden ausmacht. Offenes Visier, Derbytime – das wird ein Fußballtag, den hier keiner vergisst.“