Rehden feiert Klassenerhalt nach Derbysieg in Wetschen

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden hat sich mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Wetschen vorzeitig den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert. Im Mittelpunkt standen nach Abpfiff weniger spielerische Aspekte als vielmehr der geschlossene Auftritt und die emotionale Entlastung einer angespannten Saisonphase.

Das Derby begann erwartungsgemäß intensiv, jedoch zunächst ohne große spielerische Höhepunkte. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, klare Torchancen blieben Mangelware. Rehden hatte zwar leichte Vorteile im Ballbesitz, konnte diese jedoch nicht konsequent in Abschlüsse ummünzen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der BSV Rehden die Aktivität und wurde dafür früh belohnt. Ein Strafstoß brachte die Führung, die aus Sicht der Gäste verdient war. Schiavone erläuterte die Szene klar: „Noah kommt zuerst an den Ball, spitzelt ihn weg und wird dann klar getroffen. Das war ein eindeutiger Elfmeter.“

Noah Wallenßus verwandelte sicher und beendete damit seine Torflaute. Kurz darauf legte Rehden nach und erhöhte nach einer starken Einzelaktion von Elias Beck auf 2:0.

Der Anschluss der Gastgeber sorgte zwar noch einmal für Spannung, die Rehdener Defensive brachte die Führung jedoch mit viel Einsatz über die Zeit. In der hektischen Schlussphase sah Torhüter Daniel Banfalvi zudem die Rote Karte nach einem Eingriff außerhalb des Strafraums.

Geschlossene Mannschaftsleistung

Trotz der intensiven Schlussminuten stand am Ende ein wichtiger Auswärtssieg, der weit über das Ergebnis hinaus Bedeutung hatte. Für den BSV war es der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt – entsprechend groß war die Erleichterung nach Abpfiff.

Schiavone fasste die Bedeutung des Erfolgs deutlich zusammen:

„Wir sind natürlich total froh, dass wir primär den Klassenerhalt festgemacht haben. Das war an diesem Spieltag das wichtigste für uns.“

Und weiter mit Blick auf die emotionale Wirkung:

„Der Druck war schon groß und der ist jetzt abgefallen. Man hat das auch an den Reaktionen der Spieler gesehen, als wir nach dem Spiel gemeinsam mit den Fans feiern konnten. Das waren tolle Momente.“

Auch die Gesamtentwicklung der Mannschaft hob er hervor:

„Kompliment an die Mannschaft, wie sie in den letzten vier Wochen gearbeitet und Gas gegeben hat. Jeder hat für den anderen gekämpft. Dass wir uns jetzt mit dem Klassenerhalt und dem Derbysieg belohnt haben, ist einfach Balsam für die Seele.“

Mit dem Sieg in Wetschen beendet der BSV Rehden eine entscheidende Phase der Saison erfolgreich und verschafft sich Planungssicherheit für die kommenden Wochen.