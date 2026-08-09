Rehden fehlt zum Auftakt nur das Tor Der BSV Rehden startet mit einem 0:0 beim TuS Bersenbrück in die Oberliga-Saison von red · Gestern, 16:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Zum zweiten Mal in der noch jungen Saison blieb der BSV Rehden ohne Gegentor. Nach dem Pokalerfolg in Hildesheim zeigte die Mannschaft auch beim Oberliga-Auftakt eine stabile und über weite Strecken überzeugende Leistung. Die fehlende Konsequenz vor dem Tor verhinderte allerdings den Sieg.

Vor 667 Zuschauern im Hasestadion erwischte der BSV den besseren Beginn. Rund 80 mitgereiste Rehdener Anhänger sorgten für Unterstützung von außen. Bereits nach weniger als zwei Minuten prüfte Luis Monteiro mit einem Antritt über die linke Seite den Bersenbrücker Torhüter Max-Niklas Milde. Rehden übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle. Max Kummer und Daniel Hefele sorgten für einen geordneten Spielaufbau, während die Gäste vor allem über die Außenbahnen immer wieder Tempo entwickelten. In der 24. Minute setzte sich Takang-Ngufor Anubodem auf der rechten Seite durch und bediente Ebrima „Bolly“ Jobe. Dessen Abschluss aus rund 14 Metern parierte Milde.

Fünf Minuten später lag der Ball schließlich im Bersenbrücker Tor. Nach einem Kopfball von Paterson Chato wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt. Trotz weiterer guter Ansätze blieb es bis zur Pause beim 0:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rehden zunächst gefährlich. Anubodem legte direkt nach Wiederbeginn auf Niklas Bär zurück, dessen Abschluss Milde ebenfalls parierte. In der 65. Minute blieb der Torhüter auch im direkten Duell mit Jobe Sieger.