Rehden fehlt zum Auftakt nur das Tor

Zum zweiten Mal in der noch jungen Saison blieb der BSV Rehden ohne Gegentor. Nach dem Pokalerfolg in Hildesheim zeigte die Mannschaft auch beim Oberliga-Auftakt eine stabile und über weite Strecken überzeugende Leistung. Die fehlende Konsequenz vor dem Tor verhinderte allerdings den Sieg.
Vor 667 Zuschauern im Hasestadion erwischte der BSV den besseren Beginn. Rund 80 mitgereiste Rehdener Anhänger sorgten für Unterstützung von außen. Bereits nach weniger als zwei Minuten prüfte Luis Monteiro mit einem Antritt über die linke Seite den Bersenbrücker Torhüter Max-Niklas Milde.
Rehden übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle. Max Kummer und Daniel Hefele sorgten für einen geordneten Spielaufbau, während die Gäste vor allem über die Außenbahnen immer wieder Tempo entwickelten. In der 24. Minute setzte sich Takang-Ngufor Anubodem auf der rechten Seite durch und bediente Ebrima „Bolly“ Jobe. Dessen Abschluss aus rund 14 Metern parierte Milde.
Fünf Minuten später lag der Ball schließlich im Bersenbrücker Tor. Nach einem Kopfball von Paterson Chato wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt. Trotz weiterer guter Ansätze blieb es bis zur Pause beim 0:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rehden zunächst gefährlich. Anubodem legte direkt nach Wiederbeginn auf Niklas Bär zurück, dessen Abschluss Milde ebenfalls parierte. In der 65. Minute blieb der Torhüter auch im direkten Duell mit Jobe Sieger.
Mit zunehmender Spielzeit wurde die Partie offener. Bersenbrück wurde mutiger und kam ebenfalls zu Möglichkeiten. Die beste Chance der Gastgeber hatte Michel Eickschläger, der die mögliche Führung nur knapp verpasste. Insgesamt blieb Rehden jedoch die gefährlichere Mannschaft.
In der 69. Minute reagierte Cirousse und brachte Javier Jimenez Paris für Anubodem. Wenig später ergab sich die nächste große Möglichkeit für die Gäste: Nach einem Kopfball von Monteiro landete der Ball bei Niklas Bär, dessen Abschluss in der 76. Minute im letzten Moment zur Ecke abgewehrt wurde. Auch Daniel Hefele versuchte es in der Schlussphase noch einmal aus der Distanz.
Der entscheidende Treffer wollte nicht fallen. Nach 96 Minuten pfiff Schiedsrichter Alexander Jahn die Begegnung ab. Für Rehden blieb damit ein Punkt, obwohl die Mannschaft über weite Strecken mehr vom Spiel hatte und mehrere gute Chancen auf den Sieg besaß.
Trainer Majid Cirousse zog dennoch auf der Homepage des Vereins ein positives Fazit: „Eine intensive und überzeugende Leistung unserer Mannschaft mit hohem Tempo, bei der wir den Sieg durchaus verdient hätten. Dennoch können wir zufrieden mit dem Auftritt und dem zweiten Spiel in Folge ohne Gegentor sein.“
Damit hat der BSV nach dem 2:1 im Niedersachsenpokal beim VfV Borussia 06 Hildesheim auch sein erstes Ligaspiel ohne Gegentreffer beendet. Die defensive Stabilität ist damit eine der ersten Konstanten unter Cirousse. Vor dem Tor fehlte dagegen noch die notwendige Präzision, um den überzeugenden Auftritt mit drei Punkten abzuschließen.
Am kommenden Samstag empfängt Rehden den 1. FC Germania Egestorf-Langreder zum ersten Heimspiel der neuen Oberliga-Saison.