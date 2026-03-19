Rehden empfängt Topteam Atlas Delmenhorst unter Flutlicht

Der BSV Rehden rangiert nach 18 Spielen im gesicherten Mittelfeld, während Atlas Delmenhorst als Tabellendritter zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter zählt. Mit 38 Punkten liegt Atlas nur drei Zähler hinter Tabellenführer Heeslinger SC.

Am Freitagabend kommt es in den Waldsportstätten zu einer Begegnung mit unterschiedlichen tabellarischen Voraussetzungen:

Auch Atlas Delmenhorst reist mit Ambitionen an, musste jedoch am vergangenen Spieltag einen Rückschlag hinnehmen. Die 1:3-Heimniederlage gegen den Lüneburger SK Hansa kostete wichtige Punkte im Rennen um die Spitzenplätze.

Trotz der klaren tabellarischen Rollenverteilung geht Rehden mit Selbstvertrauen in die Partie. Der 4:1-Auswärtssieg beim SV Wilhelmshaven unterstrich zuletzt die gute Form der Mannschaft, die seit sieben Spielen ungeschlagen ist.

Erinnerung an das Hinspiel

Auch das erste Aufeinandertreffen der Saison entschied der BSV Rehden deutlich für sich. Nach einem frühen Rückstand drehte die Mannschaft die Partie in Delmenhorst und gewann mit 3:1. Özer glich zunächst aus, bevor Wallenßus mit zwei Treffern den Auswärtssieg perfekt machte.

Morgen, 19:30 Uhr BSV Rehden BSV Rehden SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 19:30 live PUSH

Dieses Ergebnis dürfte den Gästen als Warnung dienen, zumal Rehden bereits im Hinspiel seine Offensivqualitäten unter Beweis stellte.

Trainer erwartet intensives Duell

Rehdens Trainer Kristian Arambasic verweist auf die Stärken des Gegners, sieht seine Mannschaft jedoch gut vorbereitet. Atlas sei die aktuell auswärtsstärkste Mannschaft der Liga, spiele intensiv und sei schwer zu verteidigen. Gleichzeitig betont er den eigenen Anspruch, die Punkte in den Waldsportstätten zu behalten und die Serie weiter auszubauen.

Mit Blick auf die Tabellensituation unterstreicht Arambasic die Bedeutung der Partie: Während Atlas im Kampf um die Spitze kaum Punkte liegen lassen darf, möchte Rehden weiter in Richtung obere Tabellenhälfte klettern.

Flutlichtspiel mit offenem Ausgang

Die Voraussetzungen deuten auf ein intensives und enges Spiel hin. Atlas Delmenhorst bringt individuelle Qualität und klare Ambitionen mit, während der BSV Rehden mit Selbstvertrauen, Heimvorteil und einer stabilen Formkurve dagegenhält.

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel – entsprechend hoch dürfte die Intensität in einem Duell sein, das für Bewegung im oberen Mittelfeld und im Aufstiegsrennen sorgen kann.