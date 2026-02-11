Rehden empfängt Hildesheim zum Nachholspiel

Der BSV Rehden rangiert derzeit auf Platz 9 mit 22 Punkten (15 Spiele, 6-4-5, 28:23 Tore). Der kommende Gegner, der VfV Borussia 06 Hildesheim, belegt mit 28 Punkten aus 15 Spielen Rang 6 (9-1-5, 33:24 Tore). Ein Heimsieg würde Rehden bis auf drei Zähler an die Gäste heranführen und das Rennen um die obere Tabellenhälfte weiter verdichten.

Die Tabelle der Oberliga Niedersachsen zeigt ein dicht gedrängtes Feld hinter dem Spitzenreiter. Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder (1., 32 Punkte) führt die Liga knapp vor dem SV Atlas Delmenhorst (2., 31 Punkte) und TuS Bersenbrück (3., 31 Punkte) an.

Rehden mit erfolgreichem Testabschluss

In der Wintervorbereitung setzte der BSV zuletzt ein positives Ausrufezeichen. Gegen den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck gelang ein offensiv geprägter 5:4-Erfolg. Die Mannschaft präsentierte sich torhungrig, offenbarte jedoch defensiv weiterhin Abstimmungsbedarf.

Trainer Kristian Arambasic dürfte insbesondere die Effizienz im Angriff als Mutmacher werten, zugleich aber auf defensive Stabilität drängen – gerade mit Blick auf einen Gegner, der in 15 Spielen bereits 33 Treffer erzielt hat.

Hildesheim mit anspruchsvollem Prüfstein

Der VfV Borussia 06 Hildesheim testete unterdessen gegen den Regionalligisten FSV Schöningen. Die Partie gegen einen höherklassigen Gegner diente als Standortbestimmung vor dem Re-Start der Liga. Hildesheim verfügt über eine eingespielte Mannschaft, die in der Hinrunde vor allem durch offensive Durchschlagskraft und kompakte Phasen überzeugte.

Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf

Für Rehden markiert das Nachholspiel eine richtungsweisende Partie. Mit 22 Punkten aus 15 Spielen bewegt sich das Team im gesicherten Mittelfeld, hat jedoch bei einem Sieg realistische Chancen, den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe herzustellen.

Hildesheim hingegen könnte mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Top fünf festigen und den Druck auf die vorderen Ränge erhöhen.

Die Konstellation verspricht ein intensives Duell zweier ambitionierter Mannschaften, deren Abstand in der Tabelle überschaubar ist. In einer ausgeglichenen Oberliga Niedersachsen können Details den Ausschlag geben – insbesondere zum Auftakt in die zweite Saisonphase.