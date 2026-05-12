Rehden empfängt Hildesheim zum Duell zweier enttäuschter Vereine

Mit 39 Punkten rangiert der BSV Rehden derzeit auf Platz zehn der Oberliga Niedersachsen und hat sich nach turbulenten Wochen im unteren Tabellenbereich stabilisiert. Der jüngste 2:1-Derbysieg beim TSV Wetschen sorgte nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Erleichterung im Diepholzer Land. Nach dem Trainerwechsel und mehreren schwierigen Wochen scheint die Mannschaft wieder gefestigter aufzutreten. Der VfV Borussia 06 Hildesheim reist hingegen als Tabellenvierter mit 49 Punkten an. Die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar hatte zwischenzeitlich noch Hoffnungen auf die Relegation, ließ diese zuletzt jedoch durch mehrere schwache Auswärtsauftritte und die deutliche 0:3-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus wohl endgültig verstreichen.

Rehden mit neuem Selbstvertrauen Beim BSV steht nach dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt vor allem die Stabilisierung im Mittelpunkt. Unter der neuen sportlichen Verantwortung zeigte die Mannschaft zuletzt wieder mehr Geschlossenheit und defensive Ordnung. Vor allem die Emotionalität und der Einsatzwille im Derby gegen Wetschen wurden intern positiv bewertet. Dennoch bleibt die Heimbilanz ein Thema. Nur drei Heimspiele konnte Rehden bislang gewinnen, siebenmal verließ der Gegner die Waldsportstätten als Sieger. Gerade gegen spielstarke Mannschaften offenbarte der BSV in dieser Saison immer wieder Probleme in der Defensive.