Rehden empfängt Hildesheim zum Duell zweier enttäuschter Vereine

Mit 39 Punkten rangiert der BSV Rehden derzeit auf Platz zehn der Oberliga Niedersachsen und hat sich nach turbulenten Wochen im unteren Tabellenbereich stabilisiert. Der jüngste 2:1-Derbysieg beim TSV Wetschen sorgte nicht nur sportlich, sondern auch emotional für Erleichterung im Diepholzer Land. Nach dem Trainerwechsel und mehreren schwierigen Wochen scheint die Mannschaft wieder gefestigter aufzutreten.
Der VfV Borussia 06 Hildesheim reist hingegen als Tabellenvierter mit 49 Punkten an. Die Mannschaft von Trainer Ridha Kitar hatte zwischenzeitlich noch Hoffnungen auf die Relegation, ließ diese zuletzt jedoch durch mehrere schwache Auswärtsauftritte und die deutliche 0:3-Niederlage beim SC Spelle-Venhaus wohl endgültig verstreichen.
Rehden mit neuem Selbstvertrauen
Beim BSV steht nach dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt vor allem die Stabilisierung im Mittelpunkt. Unter der neuen sportlichen Verantwortung zeigte die Mannschaft zuletzt wieder mehr Geschlossenheit und defensive Ordnung. Vor allem die Emotionalität und der Einsatzwille im Derby gegen Wetschen wurden intern positiv bewertet.
Dennoch bleibt die Heimbilanz ein Thema. Nur drei Heimspiele konnte Rehden bislang gewinnen, siebenmal verließ der Gegner die Waldsportstätten als Sieger. Gerade gegen spielstarke Mannschaften offenbarte der BSV in dieser Saison immer wieder Probleme in der Defensive.
Mut macht aus Rehdener Sicht allerdings die jüngste Entwicklung sowie die Erinnerung an das Hinspiel in Hildesheim. Zwar unterlag der BSV dort mit 1:2, hielt die Partie nach spätem Anschlusstreffer von Julian Wolff jedoch bis in die Schlussphase offen.
Hildesheim sucht versöhnlichen Saisonabschluss
Der VfV Borussia 06 Hildesheim gehört trotz der zuletzt schwankenden Ergebnisse weiterhin zu den spielstärkeren Mannschaften der Liga. Mit 51 erzielten Treffern verfügt die Domstadtelf über eine gefährliche Offensive, zeigte defensiv mit 49 Gegentoren allerdings ebenfalls Schwächen.
Im vereinseigenen Vorbericht sprach der VfV selbst von einem „tabellarisch unbedeutenden Spiel“, dennoch dürfte insbesondere die jüngste Auswärtsbilanz zusätzlichen Druck erzeugen. Mehrere Niederlagen in fremden Stadien verhinderten letztlich, dass sich Hildesheim dauerhaft im Aufstiegsrennen festsetzen konnte.
Die Statistik spricht dennoch klar für die Gäste: In bislang 22 Oberliga-Duellen gewann der VfV zwölfmal, Rehden lediglich sechsmal.
Auch wenn beide Mannschaften ihre großen Saisonziele verpasst haben, dürfte die Begegnung sportlich dennoch ihren Reiz entwickeln. Rehden will den positiven Trend nach dem Klassenerhalt bestätigen und sich vor eigenem Publikum stabil präsentieren. Hildesheim wiederum strebt nach der deutlichen Niederlage in Spelle eine Reaktion an und möchte die Saison zumindest im oberen Tabellenbereich abschließen.
Unter Flutlicht könnte sich daher trotz fehlender tabellarischer Brisanz ein intensives Oberliga-Duell entwickeln – zwischen zwei Vereinen, die in dieser Saison lange hinter den eigenen Erwartungen geblieben sind.