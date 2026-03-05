Rehden empfängt formstarke Lüneburger

Wenn am 7. März 2026 der Anpfiff in den Waldsportstätten erfolgt, stehen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber:

Der BSV Rehden weist nach 16 Spielen eine Bilanz von 7 Siegen, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen bei 31:24 Toren auf. Die Gäste aus Lüneburg folgen unmittelbar dahinter mit 24 Punkten aus 17 Partien (6-6-5, 22:27 Tore).

Ein Heimsieg würde Rehden im oberen Tabellenmittelfeld festigen, während Lüneburg mit einem Auswärtserfolg vorbeiziehen könnte. Angesichts der engen Punktestaffelung besitzt die Partie unmittelbare tabellarische Relevanz.

Rückenwind auf beiden Seiten

Rehden reist mit Selbstvertrauen in das Heimspiel. Am vergangenen Spieltag setzte sich die Mannschaft auswärts beim Tabellenletzten SV Holthausen Biene (16., 5 Punkte) mit 3:1 durch.

Auch der Lüneburger SK Hansa überzeugte zuletzt. Gegen den höher platzierten SC Spelle-Venhaus (5., 31 Punkte) gelang ein 2:0-Heimerfolg – ein Ergebnis, das die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft unterstreicht.

Erinnerung an das Hinspiel

Das erste Aufeinandertreffen der Saison entschied Lüneburg knapp mit 3:2 für sich. Vor 420 Zuschauern brachte Wallenßus Rehden zunächst in Führung (32.), ehe Meyer mit einem Doppelpack – darunter ein Foulelfmeter – die Partie drehte. Prigge erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 3:1, bevor Wallenßus per Strafstoß (82.) nochmals verkürzte. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim Heimsieg der Lüneburger.

Richtungsweisende Partie im Saisonverlauf

Rehden kann mit einem Erfolg den Abstand auf die obere Tabellenhälfte verkürzen, Lüneburg würde mit einem Auswärtssieg seine Position im Mittelfeld festigen und den Abstand nach unten vergrößern.

Die Voraussetzungen deuten auf eine ausgeglichene Begegnung hin. Details in der Defensivorganisation und Effizienz vor dem Tor könnten den Ausschlag geben – zumal beide Teams zuletzt ihre Offensivqualitäten unter Beweis gestellt haben.