Rehden dreht Rückstand und setzt Ausrufezeichen gegen Regionalligist

Der letzte Test vor dem Pflichtspielstart begann für den BSV Rehden alles andere als nach Plan. Der Regionalligist SSV Jeddeloh erwischte den besseren Start und nutzte seine starken Anfangsminuten konsequent aus. Tim Kanowski brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung, nur acht Minuten später erhöhte Kaito Taguchi auf 2:0.

Rehden ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor dem Seitenwechsel fand die Mannschaft deutlich besser in die Partie und belohnte sich mit einem Doppelschlag. Paterson Chato verkürzte in der 42. Minute, ehe Dennis Hefele nur zwei Minuten später den Ausgleich zum 2:2-Halbzeitstand erzielte. Damit hatte sich der Oberligist rechtzeitig vor der Pause zurückgemeldet und die Begegnung wieder völlig geöffnet.