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Rehden dreht Rückstand und setzt Ausrufezeichen gegen Regionalligist
Der BSV Rehden zeigt im letzten Härtetest große Moral und bezwingt den Regionalligisten SSV Jeddeloh nach frühem 0:2-Rückstand noch deutlich mit 5:2.
Lange sprach vieles für den SSV Jeddeloh, der früh mit zwei Treffern in Führung ging. Doch der BSV Rehden kämpfte sich noch vor der Pause zurück und dominierte nach dem Seitenwechsel die Partie. Mit fünf Toren gegen einen klassenhöheren Gegner gelang der Mannschaft von Majid Cirousse ein gelungener Abschluss der Vorbereitung.
Der letzte Test vor dem Pflichtspielstart begann für den BSV Rehden alles andere als nach Plan. Der Regionalligist SSV Jeddeloh erwischte den besseren Start und nutzte seine starken Anfangsminuten konsequent aus. Tim Kanowski brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung, nur acht Minuten später erhöhte Kaito Taguchi auf 2:0.
Rehden ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor dem Seitenwechsel fand die Mannschaft deutlich besser in die Partie und belohnte sich mit einem Doppelschlag. Paterson Chato verkürzte in der 42. Minute, ehe Dennis Hefele nur zwei Minuten später den Ausgleich zum 2:2-Halbzeitstand erzielte. Damit hatte sich der Oberligist rechtzeitig vor der Pause zurückgemeldet und die Begegnung wieder völlig geöffnet.
Effiziente zweite Halbzeit bringt deutlichen Erfolg
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Rehden deutlich zielstrebiger und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Niklas Bär drehte die Partie in der 54. Minute mit dem Treffer zum 3:2 endgültig zugunsten der Gastgeber.
Während Jeddeloh nach der frühen Führung kaum noch Zugriff auf das Spiel fand, erhöhte Rehden den Druck weiter. Max Kummer baute den Vorsprung nach 72 Minuten aus, ehe Paterson Chato mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 80. Minute den 5:2-Endstand herstellte.
Für den BSV war der Erfolg mehr als nur ein gelungener Abschluss der Vorbereitung. Gegen einen klassenhöheren Gegner bewies die Mannschaft nach frühem Rückstand Moral, Effektivität und große Widerstandsfähigkeit. Jeddeloh, das einige Spieler schonte und zwischenzeitlich komfortabel führte, musste dagegen einen Dämpfer im letzten Test hinnehmen und richtet den Fokus nun auf den Start in die Regionalliga-Saison.