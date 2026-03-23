Rehden bricht ein – Atlas Delmenhorst nutzt Überzahl konsequent

Der BSV Rehden unterliegt dem SV Atlas Delmenhorst am 23. Spieltag deutlich mit 0:5. Nach einer frühen Roten Karte spielten die Gastgeber fast die gesamte Partie in Unterzahl und hatten dem effizienten Auftritt des neuen Tabellenführers wenig entgegenzusetzen.
Die Partie in den Waldsportstätten nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. In der 6. Minute sah Jimenez Paris die Rote Karte wegen Tätlichkeit, sodass der BSV Rehden nahezu über die gesamte Spielzeit in Unterzahl agieren musste.
Vor dem Spiel auf Rang neun mit 29 Punkten platziert, gerieten die Gastgeber früh in eine schwierige Ausgangslage gegen den Tabellendritten SV Atlas Delmenhorst (38 Punkte), der mit klaren Ambitionen auftrat.
Die Gäste übernahmen in Überzahl schnell die Kontrolle und gingen in der 14. Minute durch Fagerström mit 1:0 in Führung. Rehden war bemüht, defensiv kompakt zu stehen, konnte die Angriffswellen der Delmenhorster jedoch nur begrenzt eindämmen.
Bis zur Pause blieb es zunächst beim knappen Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel baute Atlas Delmenhorst seine Führung konsequent aus. Bauer erhöhte in der 65. Minute auf 2:0, ehe Poplawski nur drei Minuten später das 3:0 folgen ließ.
In der Schlussphase sorgte erneut Bauer mit einem Doppelpack (73., 85.) für die endgültige Entscheidung. Mit insgesamt drei Treffern avancierte er zum prägenden Offensivspieler der Partie.
Durch den Auswärtssieg verbessert sich der SV Atlas Delmenhorst auf 41 Punkte und übernimmt aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung der Oberliga Niedersachsen.
Der BSV Rehden bleibt nach der Niederlage bei 29 Punkten und mit nun 19 absolvierten Spielen auf Rang neun.
Die frühe Unterzahl nahm der Partie früh die Ausgeglichenheit. Während Rehden vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt war, nutzte Atlas seine numerische Überlegenheit effizient und spielte seine Offensivstärke konsequent aus. Die Mannschaft aus Delmenhorst setzt ein klares Signal im Titelrennen.