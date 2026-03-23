Rehden bricht ein – Atlas Delmenhorst nutzt Überzahl konsequent Klarer 5:0-Auswärtssieg bringt Atlas an die Tabellenspitze – Rehden bleibt im Mittelfeld von red · Heute, 09:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Rehden unterliegt dem SV Atlas Delmenhorst am 23. Spieltag deutlich mit 0:5. Nach einer frühen Roten Karte spielten die Gastgeber fast die gesamte Partie in Unterzahl und hatten dem effizienten Auftritt des neuen Tabellenführers wenig entgegenzusetzen.

Frühe Rote Karte prägt den Spielverlauf Die Partie in den Waldsportstätten nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. In der 6. Minute sah Jimenez Paris die Rote Karte wegen Tätlichkeit, sodass der BSV Rehden nahezu über die gesamte Spielzeit in Unterzahl agieren musste. Vor dem Spiel auf Rang neun mit 29 Punkten platziert, gerieten die Gastgeber früh in eine schwierige Ausgangslage gegen den Tabellendritten SV Atlas Delmenhorst (38 Punkte), der mit klaren Ambitionen auftrat.

Atlas nutzt Überzahl zur Führung Die Gäste übernahmen in Überzahl schnell die Kontrolle und gingen in der 14. Minute durch Fagerström mit 1:0 in Führung. Rehden war bemüht, defensiv kompakt zu stehen, konnte die Angriffswellen der Delmenhorster jedoch nur begrenzt eindämmen. Bis zur Pause blieb es zunächst beim knappen Rückstand.