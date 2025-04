Rehden bleibt oben dran – Doppelschlag sorgt für schnelle Entscheidung

„Wir haben von der ersten Minute an eine konzentrierte Leistung gezeigt“, sagte Arambasic nach der Partie. „Unser Plan ist in der ersten Halbzeit bis in den Strafraum gut aufgegangen, aber dort haben wir dann die letzte Konzentration vermissen lassen.“ Erst kurz vor der Pause brachte Kapitän Lovro Sindik den BSV nach einer Standardsituation in Führung (39.).

Wallenßus trifft doppelt – Beck setzt Schlusspunkt