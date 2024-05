Rehden beim Tanz in den Mai taktbestimmend, aber torlos

In einer Partie, die mehr von Taktik als von Torchancen geprägt war, konnte der BSV Schwarz-Weiß Rehden die Heimserie ohne Niederlage fortsetzen. Trotz eines spürbaren Drangs nach vorne und mehrerer guter Gelegenheiten gelang es den Gastgebern nicht, das Abwehrbollwerk der Arminia Hannover zu überwinden. Die Oberligabegegnung, die am 17. Spieltag nachgeholt wurde, endete vor 170 Zuschauern in den Rehdener Waldsportstätten torlos.