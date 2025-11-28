Rehburg vor wichtigem Heimspiel gegen Stuhr

Der RSV Rehburg empfängt am Samstag den Tabellenvierzehnten TV Stuhr – ein Spiel von hoher Bedeutung für beide Mannschaften im unteren Tabellendrittel. Trainer Mike Friedrich sieht sein Team gut vorbereitet und erwartet eine intensive Partie.

Die spielfreie Woche nutzte die Mannschaft vielfältig: „Wir sind einmal in die Halle gegangen. Dienstag haben wir Training gemacht, Mittwoch in die Halle, und Donnerstag noch ein Training.“ Der Trainer betont: „Wir sind sehr fokussiert auf das Spiel.“

„Wir spielen am Wochenende gegen TV Stuhr. Wir werden den TV Stuhr im Frischli-Sportpark begrüßen und es wird einen fairen Fight und ein kämpferisches Spiel geben“, sagte Friedrich. Er kündigte an: „Wir werden mal sehen, was dabei rumkommt.“

„Wichtig ist für uns, drei Punkte zu holen“

Mit 16 Punkten liegt der RSV aktuell auf Rang zwölf, sechs Punkte vor Gegner Stuhr. Ein Sieg könnte Rehburg wertvollen Abstand zur Abstiegszone verschaffen.

„Wichtig wäre für uns, drei Punkte zu holen, um den Abstand zu Stuhr zu vergrößern“, erklärte Friedrich.

Gleichzeitig sieht er die Mannschaft in der Verantwortung, ihren Heimvorteil zu nutzen:

„Wir wollen in unserer Heimstärke im Frischli-Sportpark beweisen, was wir können.“

Friedrich fordert dabei eine Wiederholung der starken Leistung aus dem 5:0-Heimsieg gegen Neuenkirchen:

„Wir wollen an die Leistung aus Neuenkirchen anknüpfen und das durchdrücken.“

Personell steht ihm nahezu der gesamte Kader zur Verfügung:

„Wir haben 18 Mann am Start, alle gesund und genesen.“

„Wir dürfen Stuhr keinesfalls unterschätzen“

Trotz des deutlich besseren Tabellenplatzes warnt Friedrich ausdrücklich vor Leichtfertigkeit:

„Ganz wichtig ist, dass wir Stuhr keinesfalls unterschätzen dürfen.“

Gerade gegen Mannschaften im Tabellenkeller habe Rehburg in der Vergangenheit Punkte liegen lassen. Umso deutlicher der Appell des Trainers:

„Wir werden alles geben.“

Für Rehburg zählt vor allem eines: Die Punkte müssen her.