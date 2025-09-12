Rehburg vor Derby in Steimbke gefordert

Am Sonnabend um 18 Uhr kommt es im Kreisduell zwischen dem SV Brigitta-Elwerath Steimbke und dem RSV Rehburg zu einem richtungsweisenden Aufeinandertreffen im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga. Beide Teams rangieren punkt- und torgleich mit sieben Zählern bei 13:9 Treffern – doch die Stimmungslage vor dem 6. Spieltag könnte kaum unterschiedlicher sein.

Während sich Steimbke am vergangenen Wochenende trotz später Elfmeter-Niederlage beim Favoriten VfL Bückeburg teuer verkaufte (1:2), kassierte der RSV eine empfindliche 3:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger SV Esperke. Rehburg hatte dabei zweimal geführt, doch eine instabile Defensive und fehlende Konsequenz im Spiel nach hinten kosteten am Ende den möglichen Dreier.

„Das war eine unnötige Niederlage, die uns richtig wehgetan hat“, sagt RSV-Trainer Markus Thielker. Umso größer ist nun die Motivation, es in Steimbke besser zu machen: „Nach unserer Heimniederlage gegen Esperke bekommen wir im Derby die Chance zur Wiedergutmachung.“

Ein Hoffnungsschimmer für den RSV: Die bisherigen Auftritte in der Fremde wirkten meist stabiler als die Leistungen im frischli Park. „Im bisherigen Saisonverlauf konnten wir uns auswärts wirkungsvoller präsentieren als daheim“, stellt Thielker fest. Doch er macht auch klar: „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen und mehr Kampfgeist, Disziplin und Konzentration in unser Spiel einfließen lassen.“

Personallage bleibt angespannt

Personell gibt es im RSV-Lager jedoch erneut Einschränkungen. Mit Artur Zielke und Kaan Aydin fehlen zwei Stammkräfte privat verhindert. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Finn Isocki, Ivan Hasso und Braedikow noch Fragezeichen. Damit könnte sich die Defensive erneut umstellen müssen – keine einfache Ausgangslage gegen ein Steimbker Team, das zuletzt in Bückeburg selbstbewusst auftrat und bis zur 93. Minute auf einen Punkt hoffen durfte.

In der Vorsaison gingen beide Spiele an die Mannschaft aus Steimbke – zwei Niederlagen, die Rehburg nur zu gut in Erinnerung geblieben sind. Das jetzige Aufeinandertreffen dürfte erneut ein Spiel auf Augenhöhe werden – mit der Frage: Wer kann im Mittelfeld den Anschluss nach oben wahren?