Rehburg setzt starkes Zeichen im Abstiegskampf – 6:3 gegen Stuhr

Der RSV Rehburg hat im Kellerduell mit dem TV Stuhr einen wichtigen Befreiungsschlag erzielt. Das 6:3 (4:2) war nicht nur eines der torreichsten Spiel der Saison, sondern auch ein Ergebnis mit Signalwirkung. Durch den Sieg verschiebt sich der Abstand zwischen beiden Mannschaften auf neun Punkte – ein deutlicher Schritt in Richtung Winterpause mit ruhigerem Puls.

Trainer Mike Friedrich zeigte sich nach Abpfiff durchweg zufrieden: „Wir haben einen guten Tag vom RSV Rehburg gehabt. Wir haben 6:3 gegen TV Stuhr gewonnen.“ Seine Mannschaft sei „schnell und zügig 3:0 in Führung gegangen“, was die Partie zunächst in klare Bahnen gelenkt habe.

Doch der Nachmittag verlief nicht ohne Bruch. In der 22. Minute musste der Rehburger Stammtorhüter mit einer schmerzhaften Rippenprellung ausgewechselt werden. „Er musste aus dem Spiel genommen werden“, berichtete Friedrich. Sein Vertreter kam „kalt ins Spiel“ und hatte zunächst Probleme: „Er kam nicht richtig rein.“

Stuhr nutzte die Phase der Unsicherheit unmittelbar und verkürzte auf 3:2.

Für Friedrich war dies der kritische Moment des Spiels: „Das war ein Rückschlag.“

Trotzdem reagierte sein Team reif. „Das 4:2 vor der Halbzeit war sehr wichtig“, betonte der Trainer. „Dadurch konnten wir wieder Ruhe reinbringen.“

Nach der Pause: Stabilität, Kontrolle, Entscheidung

Die zweite Halbzeit beschreibt Friedrich als Phase, in der seine Mannschaft gewachsen ist:

„Aus der Halbzeit sind wir rausgekommen und haben das Spiel mit Ruhe vor uns hergetrieben.“

Die Treffer zum 5:3 und 6:3 hätten schließlich die letzten Zweifel ausgeräumt.

„Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Am Ende sind wir verdient als Sieger vom Platz gegangen.“

Dass die Mannschaft nach dem 3:2 nicht ins Wanken geriet, sieht der Trainer als wichtigen Entwicklungsschritt:

„Heute halten wir die RSV-Farben hoch.“

Ein Sieg, der über drei Punkte hinausgeht

Für Rehburg hat das Ergebnis nicht nur sportlichen Wert. Die psychologische Komponente ist für Friedrich zentral:

„Wir sind sehr zufrieden mit dem RSV Rehburg. Wir haben jetzt 9 Punkte Vorsprung vor dem TV Stuhr.“

In der Tabelle bedeutet der Erfolg ein Abrücken vom Abstiegskampf – zumindest für den Moment.

„Wir können in Ruhe in die Winterpause gehen und alles positiv sehen und aufarbeiten“, so Friedrich.