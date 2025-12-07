Rehburg scheidet nach großem Kampf aus dem Bezirkspokal aus

Der RSV Rehburg ist nach einem intensiven und phasenweise hochklassigen Pokalspiel gegen den FC Lehrte mit 1:2 ausgeschieden. Trotz der Enttäuschung über das Resultat zeigte sich Trainer Mike Friedrich stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. „Das war tatsächlich ein richtiger Pokalfight“, erklärte er nach Abpfiff. „Wir haben vielleicht die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen und vielleicht auch ein bisschen Respekt vor denen gehabt.“

Die Gäste aus Lehrte, in der Liga in ihrer Staffel in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs wie der RSV, übernahmen früh die Kontrolle und gingen durch Ivan Kravchenko, der beide Treffer erzielte, mit 2:0 in Führung. Rehburg biss sich jedoch ins Spiel. „Die waren natürlich da vorne sehr stark“, räumte Friedrich ein. „Aber wir hatten kurz vor der Halbzeit noch einen Schuss aufs Tor. Da hätten wir den Anschlusstreffer machen können.“ Der Ball fand jedoch nicht den Weg ins Netz – eine der Schlüsselszenen des Abends.

Nach der Pause trat der RSV mutig auf. „In der zweiten Halbzeit sind wir echt gut ins Spiel gekommen, sind mit viel Selbstbewusstsein aufgetreten“, so Friedrich. Die Belohnung folgte in Minute 65, als Thore Busse per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte und die Partie wieder offen wurde.

In der Schlussphase drängte Rehburg vehement auf den Ausgleich. „Wir hatten noch einmal einen Pfostenschuss, rechts durchgetankt und dann schießen wir an den Pfosten“, berichtete der Trainer. Der Ball sprang zurück ins Feld – das mögliche 2:2 blieb aus. „Ein 2:2 wäre am Ende okay gewesen. Dann wäre es in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gegangen.“

Enttäuschung – aber auch Stolz auf Mannschaft und Pokalauftritt

Trotz des knappen Ausscheidens überwog bei Friedrich ein positiver Blick: „Wir sind sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber wir können mit erhobenem Haupt in die Winterpause gehen.“ Der Trainer hob den Charakter seiner Mannschaft hervor: „Die Jungs können sich jetzt alle pflegen lassen, die Wunden lecken. Aber wir müssen uns für gar nichts schämen. Wir sind der RSV Rehburg, wir sind stolz auf unsere Mannschaft.“

Auch die Zuschauer hätten das Pokalspektakel gewürdigt: „Wir haben einen geilen Pokalfight gezeigt. Die Zuschauer waren zufrieden.“ Für Friedrich steht fest, dass dieser Auftritt Energie für die Rückrunde freisetzen wird: „Wir sehen das Positive und gehen in die Rückrunde im Januar, Februar und dann wollen wir mal sehen, wo wir am Ende landen. Es macht sehr viel Spaß.“