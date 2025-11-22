Rehburg reist kämpferisch nach Helstorf

Der RSV Rehburg tritt am Sonntag beim Tabellenneunten SV Germania Helstorf 1923 an. Nach einer deutlichen 0:6-Niederlage beim VfR Evesen und zuvor einem starken 5:0-Erfolg gegen Neuenkirchen steht das Team von Trainer Mike Friedrich nun vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel.

Stattdessen soll der Fokus auf den positiven Momenten liegen: „Wir ziehen das Positive aus Neuenkirchen, wo wir gewonnen haben.“

„Wir spielen am Sonntag gegen Helstorf. Wir sind gut vorbereitet, haben gut trainiert“, sagte Friedrich vor der Partie. Die Niederlage in Evesen wolle man hinter sich lassen: „Die Niederlage in Evesen schalten wir einfach ab.“

Friedrich zeigte sich entschlossen:

„Wir wollen in Helstorf bestehen – ganz frech gesagt, drei Punkte holen.“

„Es wird ein kampfbetontes Spiel“ – Rehburg will den Kampf annehmen

Der Trainer erwartet ein intensives und körperliches Duell:

„Wir werden den Kampf in Helstorf annehmen. Helstorf wird auch kämpferisch Gas geben.“

Auch die äußeren Bedingungen könnten eine Rolle spielen:

„Mal gucken, wie das Wetter wird. Aber es wird ein kampfbetontes Spiel, würde ich mal sagen.“

Rehburg wird die Reise mit einem breiten Kader antreten:

„Wir fahren mit 17 Mann nach Helstorf.“

Zwar gebe es einige angeschlagene Spieler:

„Wir haben ein paar grippegeschwächte Leute, aber die sollten bis Sonntag wieder da sein.“

Die Grundstimmung sei positiv:

„Wir sind frohen Mutes und gut kämpferisch. Also wir werden in Helstorf alles geben.“

Form und Ausgangslage: Rehburg braucht Punkte – Helstorf im Aufwind

Der RSV Rehburg steht mit 16 Punkten auf Rang zwölf und benötigt dringend Zähler, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Helstorf hingegen hat sich durch den 3:1-Sieg gegen Bückeburg auf 19 Punkte verbessert und steht vor der Chance, sich weiter von den unteren Plätzen abzusetzen.