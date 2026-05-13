Rehburg hält dem Derbydruck stand

– Foto: Philipp Reichelt

Fünf Tore, viele Zweikämpfe und eine Schlussphase voller Spannung – das Derby in Leese hielt, was es versprach.

Bereits in der 6. Minute brachte Martin Dökel die Gäste in Führung, ehe Marek Gilke nach 28 Minuten auf 2:0 erhöhte. Rehburg kontrollierte die Partie zunächst, doch Leese fand noch vor der Pause zurück ins Spiel. Jonas Haberlandverkürzte in der 39. Minute auf 1:2.

Der RSV Rehburg hat sich im Duell mit dem TuS Leese 1912 mit 3:2 durchgesetzt und damit einen wichtigen Auswärtssieg im Mittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 1 eingefahren. In einer intensiven Partie legten die Gäste früh den Grundstein für den Erfolg, mussten am Ende aber noch einmal zittern.

Nach dem Seitenwechsel stellte Faruk Barbaros den Zwei-Tore-Abstand zunächst wieder her (54.), doch die Partie blieb offen. Jegerchwin Tero erzielte in der 64. Minute das 2:3 und leitete eine intensive Schlussphase ein.

Trainer Mike Friedrich sprach anschließend von einer umkämpften Begegnung: „Es war ein sehr kämpferisches Spiel von beiden Mannschaften. Insgesamt haben wir meiner Meinung nach auch ein gutes Spiel gemacht.“

Friedrich verwies bei den Gegentreffern auf unglückliche Umstände. „Das 2:1 für den Gegner fällt durch einen echten Sonntagsschuss. Beim 3:2 wird es dann aus unserer Sicht etwas unglücklich, weil dem Treffer ein aus unserer Sicht unberechtigter Freistoß vorausgeht, der abgefälscht wird und anschließend per Abstauber im Tor landet.“

Trotz der hitzigen Derbyatmosphäre hob der Rehburger Trainer den sportlichen Rahmen der Begegnung hervor: „Trotzdem war es insgesamt ein faires Derby und auch eine wirklich gute Leistung des Aufsteigers.“

Durch den Sieg verbessert sich Rehburg auf 35 Punkte und bleibt Tabellenzehnter. Leese verharrt mit 38 Zählern auf Rang acht.

TuS Leese 1912 – RSV Rehburg 2:3

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Tristan Runge (51. Jannik Hintz), Lennart Rabe, Lukas Stahlhut (70. Juvan Haso), Dustin Meinking (65. Max Sternberg), Moritz Hunfeld, Niklas Wagner (65. Lucas Harmsen), Jonas Haberland, Christian Stechmann (6. Florian Dralle), Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Harun Yildiz (46. Marco Di Stefano) (92. Joschka Braedikow), Muhammed-Talha Baykus, Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Thore Busse, Martin Dökel (60. Ivan Hasso), Marek Gilke, Usman Obisesan, Faruk Barbaros (91. Sarmad Salih), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich

Schiedsrichter: Niklas Wittland

Tore: 0:1 Martin Dökel (6.), 0:2 Marek Gilke (28.), 1:2 Jonas Haberland (39.), 1:3 Faruk Barbaros (54.), 2:3 Jegerchwin Tero (64.)