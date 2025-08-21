Rehburg gegen Sulingen: Duell zweier Teams auf Augenhöhe

Am Samstag (14 Uhr) empfängt der RSV Rehburg den FC Sulingen. Beide Mannschaften haben zum Saisonauftakt jeweils einen Sieg und eine Niederlage eingefahren und liegen damit punktgleich im Tabellenmittelfeld. Für Rehburg-Trainer Markus Thielker ist die Partie von großer Bedeutung: „Wir sind auf die Spielweise vom FC Sulingen vorbereitet und werden trotz der zahlreichen Ausfälle daheim kämpferisch zu Werke gehen, um so schnell wie möglich notwendige Punkte zu sammeln, die uns nicht in Gefahr bringen sollen.“
Vor dem Bezirksliga-Spiel am Samstag betonen beide Trainer die Schwere der Aufgabe – Thielker hofft auf Punkte, Rosenthal setzt auf seine jungen Spieler.
Thielker weiß um die Brisanz: In der vergangenen Saison entschied der RSV beide Duelle knapp für sich. „Das wird den ambitionierten Gegner mit Sicherheit stören und er wird es in dieser Saison gerade rücken wollen.“ Personell muss der RSV jedoch improvisieren: „Es fehlen Haso, Busse, Zielke, Dökel und Isocki aus privaten Gründen sowie Baykus aus beruflichen Gründen.“
Auf der Gegenseite setzt Sulingens Trainer Stefan Rosenthal bewusst auf Gelassenheit – und auf seine junge Mannschaft. „Es ist wie in den ersten Spielen, weiterhin fallen diverse Leistungsträger aus. Gegen Bückeburg lag unser Durchschnittsalter bei 22,6 Jahren, wir hatten zwei A-Jugendliche in der Startelf und nachher drei auf dem Feld. Das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite eben auch ein Stück Unerfahrenheit.“
Rosenthal möchte den Druck von seinen Spielern nehmen: „Ich will den Rucksack für diese Jungs im Moment nicht zu schwer machen. Sie sollen die Freiheit haben, mit einem taktischen Grundkonzept frei aufspielen zu dürfen, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen, auch Fehler machen zu dürfen.“
Trotz der Jugendbewegung ist Rosenthal optimistisch: „Ich bin hochzufrieden, so wie wir uns entwickeln, so wie wir Fußball spielen. Jetzt wird es Zeit für die Jungs, sich auch wieder mit etwas Zählbarem zu belohnen.“ Besonders hebt er die Stärken des Gegners hervor: „Rehburg verfügt über tolle Einzelspieler. Markus Thielker hat nach seiner Übernahme wieder für einen tollen Teamspirit gesorgt. Thore Busse ist für mich einer der besten Spieler der Liga. Und Delbrin Haso ist ein Vollblutstürmer mit unglaublicher Kaltschnäuzigkeit.“
Dass die Aufgabe in Rehburg schwer wird, ist Rosenthal bewusst: „Es ist eng, die Zuschauer sind nah dran, da ist Atmosphäre, da ist es hitzig.“ Trotzdem will Sulingen mutig auftreten: „Ich hoffe, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können. Wir freuen uns auf die Busfahrt und auf dieses Spiel.“