Rehburg gegen Sulingen: Duell zweier Teams auf Augenhöhe

Am Samstag (14 Uhr) empfängt der RSV Rehburg den FC Sulingen. Beide Mannschaften haben zum Saisonauftakt jeweils einen Sieg und eine Niederlage eingefahren und liegen damit punktgleich im Tabellenmittelfeld. Für Rehburg-Trainer Markus Thielker ist die Partie von großer Bedeutung: „Wir sind auf die Spielweise vom FC Sulingen vorbereitet und werden trotz der zahlreichen Ausfälle daheim kämpferisch zu Werke gehen, um so schnell wie möglich notwendige Punkte zu sammeln, die uns nicht in Gefahr bringen sollen.“

Thielker weiß um die Brisanz: In der vergangenen Saison entschied der RSV beide Duelle knapp für sich. „Das wird den ambitionierten Gegner mit Sicherheit stören und er wird es in dieser Saison gerade rücken wollen.“ Personell muss der RSV jedoch improvisieren: „Es fehlen Haso, Busse, Zielke, Dökel und Isocki aus privaten Gründen sowie Baykus aus beruflichen Gründen.“ Auf der Gegenseite setzt Sulingens Trainer Stefan Rosenthal bewusst auf Gelassenheit – und auf seine junge Mannschaft. „Es ist wie in den ersten Spielen, weiterhin fallen diverse Leistungsträger aus. Gegen Bückeburg lag unser Durchschnittsalter bei 22,6 Jahren, wir hatten zwei A-Jugendliche in der Startelf und nachher drei auf dem Feld. Das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite eben auch ein Stück Unerfahrenheit.“