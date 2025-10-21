Rehburg gastiert beim Tabellenzweiten Twistringen – auf dem B-Platz

Nur zwei Tage nach der 0:2-Niederlage in Sudweyhe wartet auf den RSV Rehburg die nächste schwere Aufgabe: Am Dienstagabend (19.30 Uhr, Liveticker!) tritt die Mannschaft von Trainer Markus Thielker beim SC Twistringen an. Für die Rehburger ist es das Nachholspiel des 9. Spieltags – und eine Begegnung unter erschwerten Bedingungen, sowohl personell als auch sportlich.

„Für die Begegnung beim Tabellenzweiten fehlen Isocki, Baykus, Haso und Lemme (alle verletzt) sowie Braedikow (berufsbedingt)“, erklärt Thielker. Trotz der angespannten Personallage gibt sich der Trainer kämpferisch: „Nach zuletzt zwei Niederlagen versuchen wir bei den Blaumeisen, in die Punkteränge einzulaufen. Allerdings wird das aufgrund der Ausfälle beim Aufstiegskandidaten nicht unbedingt einfacher.“

Nach den beiden Niederlagen gegen Drakenburg und Sudweyhe will der RSV vor allem defensiv stabiler agieren. „Im Gegensatz zum Spiel in Sudweyhe dürfen wir nicht zu passiv auftreten. Gegen den Ball müssen wir deutlich aggressiver sein. In dieser Partie müssen wir die bewährten Tugenden aus der Schublade kramen“, betont Thielker.

Auch SC-Trainer Timo Rathkamp weiß um die Herausforderung – allerdings nicht nur sportlich: „Bei uns auf dem B-Platz ist natürlich nicht ganz optimal für unser Fußballspiel. Es geht in erster Linie darum, diesen Kampf anzunehmen, weil man da nicht den besten Fußball erwarten kann.“

Rathkamp rechnet mit einer intensiven Partie: „Rehburg ist wesentlich besser, als ihr Tabellenplatz vermuten lässt. Sie haben einen Tag weniger Pause, das kann für uns ein kleiner Vorteil sein.“ Trotz eigener Ausfälle sieht der Coach seine Mannschaft gut gerüstet: „Wir spielen natürlich voll auf Sieg. Wenn wir am Ende 1:0 oder 2:1 gewinnen, bin ich total fein damit – das wird ein echtes Kampfspiel in unserem ‚Käfig‘.“