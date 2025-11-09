Rehburg feiert Befreiungsschlag – Fünf-Tore-Gala gegen Neuenkirchen Trainer Mike Friedrich lobt „geschlossene Mannschaftsleistung“ und spricht von einem „Sieg in die richtige Richtung“ Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 TV Neuenkirchen Rehburg

Obisesan trifft doppelt – Rehburg überzeugt mit Leidenschaft und Zusammenhalt Mit einer eindrucksvollen Vorstellung hat der RSV Rehburg am Wochenende ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Das Team von Trainer Mike Friedrich gewann im heimischen Sportpark gegen den favorisierten TV Neuenkirchen mit 5:0 (2:0) und feierte damit den höchsten Saisonsieg. „Gestern war ein sehr guter Tag für den RSV Rehburg“, zeigte sich Friedrich nach der Partie rundum zufrieden. „Wir haben uns gemeinschaftlich um 11 Uhr getroffen, gemeinsam gefrühstückt und dann ein richtig gutes Spiel geleistet.“

Der Trainer hob vor allem den Teamgeist seiner Elf hervor. „Es kann keiner herausstechen – das war eine mannschaftlich geschlossene Leistung“, betonte Friedrich. „Sehr gute Abwehr, sehr gute Einstellung. Mit 17 Mann im Kader haben alle am Ende an einem Strang gezogen.“ Der RSV präsentierte sich von Beginn an konzentriert und spielfreudig, nutzte seine Chancen konsequent und ließ defensiv kaum etwas zu. Doppeltorschütze Usman Obisesan brachte die Gastgeber mit seinen Treffern in der 29. und 36. Minute früh auf die Siegerstraße. Nach der Pause erhöhten Kaan Uysal (47.), Marek Gilke (52.) und Delbrin Haso (82.) zum klaren 5:0-Endstand.