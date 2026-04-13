Rehburg belohnt sich für den Aufwand

Kompakt verteidigt, effizient getroffen – und einen Favoriten bezwungen.
Der RSV Rehburg hat mit einem 2:1-Erfolg gegen den VfL Bückeburg ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im Mittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 1 zurückgemeldet. Gegen den Tabellendritten zeigte Rehburg eine geschlossene Leistung und hielt die drei Punkte im heimischen frischli-Sportpark.
Trainer Mike Friedrich sprach im Anschluss von einem verdienten Erfolg: „Wir haben 2:1 gegen den VfL Bückeburg gewonnen – eine super Mannschaftsleistung. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, sehr kämpferisch und mit hoher Laufbereitschaft.“
Die Grundlage dafür legten die Gastgeber kurz vor und direkt nach der Pause. Artur Zielke traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Führung (45.+1), nur wenige Minuten später erhöhte Kaan Uysal auf 2:0 (47.). Ein Doppelschlag, der dem Spiel eine klare Richtung gab.
Rehburg blieb dabei vor allem defensiv stabil. „Wir haben kaum Chancen zugelassen“, betonte Friedrich und hob damit die mannschaftliche Geschlossenheit hervor.
Der Anschlusstreffer durch Kieron Pöhler (64.) brachte zwar noch einmal Spannung in die Partie, änderte jedoch nichts am Gesamteindruck. Rehburg verteidigte den Vorsprung konsequent und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen.
„Wir sind sehr zufrieden, die drei Punkte im frischli-Sportpark gehalten zu haben“, sagte Friedrich. Der Sieg wirkt sich auch tabellarisch aus: Rehburg verbessert sich auf 28 Punkte und festigt Rang zehn, während Bückeburg bei 41 Zählern auf Platz drei verbleibt.
Der Blick geht beim RSV dennoch direkt nach vorn. „Wir haben den Anschluss nach oben gehalten und müssen weiter positiv arbeiten“, so Friedrich, der bereits auf die nächste Aufgabe vorausblickt: „Nächste Woche empfangen wir Twistringen – mal schauen, was dabei rumkommt.“
RSV Rehburg – VfL Bückeburg 2:1
RSV Rehburg: Zülküfcan Armut, Christopher Lemme, Artur Zielke, Melvin Papmeier, Thore Busse, Martin Dökel (78. Yasin-Nezir Cesur), Marek Gilke (90. Ivan Hasso), Jarno-Leon Jalkh, Finn Isocki, Usman Obisesan (94. Joschka Braedikow), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich
VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bennet Blaume, Fynn Marzinowski, Kieron Pöhler, Dominik Weiß, Noah-Mattis Bartke, Christian Paul Schwier, Alexander Bremer, Luka Rohrbach (46. Joey Lee Mayr) (60. Jan Hoffmann), Jamie Hese (83. Imran Ghonaim) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers
Schiedsrichter: Hergen Dierks
Tore: 1:0 Artur Zielke (45.+1), 2:0 Kaan Uysal (47.), 2:1 Kieron Pöhler (64.)