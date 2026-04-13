Rehburg belohnt sich für den Aufwand 2:1 gegen Bückeburg – Friedrich lobt „super Mannschaftsleistung“ von red · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Kompakt verteidigt, effizient getroffen – und einen Favoriten bezwungen.

Der RSV Rehburg hat mit einem 2:1-Erfolg gegen den VfL Bückeburg ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im Mittelfeld der Bezirksliga Hannover Staffel 1 zurückgemeldet. Gegen den Tabellendritten zeigte Rehburg eine geschlossene Leistung und hielt die drei Punkte im heimischen frischli-Sportpark. Trainer Mike Friedrich sprach im Anschluss von einem verdienten Erfolg: „Wir haben 2:1 gegen den VfL Bückeburg gewonnen – eine super Mannschaftsleistung. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, sehr kämpferisch und mit hoher Laufbereitschaft.“

Die Grundlage dafür legten die Gastgeber kurz vor und direkt nach der Pause. Artur Zielke traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Führung (45.+1), nur wenige Minuten später erhöhte Kaan Uysal auf 2:0 (47.). Ein Doppelschlag, der dem Spiel eine klare Richtung gab. Rehburg blieb dabei vor allem defensiv stabil. „Wir haben kaum Chancen zugelassen“, betonte Friedrich und hob damit die mannschaftliche Geschlossenheit hervor.