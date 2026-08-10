Rehburg behält die Ruhe – und belohnt sich mit zwei starken Toren Der RSV Rehburg gewinnt zum Auftakt der Bezirksliga 1 Hannover mit 2:0 gegen Aufsteiger Grün-Weiß Stöckse. Trainer Daniel Bultmann lobt vor allem seine Innenverteidiger, sieht bei der Chancenverwertung aber noch Luft nach oben. von red · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der erste Schritt ist gemacht. RSV Rehburg ist mit einem 2:0 gegen SV Grün-Weiß Stöckse in die neue Saison der Bezirksliga 1 Hannover gestartet. Gegen einen mutigen und aggressiv auftretenden Aufsteiger brauchte die Mannschaft von Trainer Daniel Bultmann allerdings einige Minuten, ehe sie jene Kontrolle fand, die sich ihr Coach für den Auftakt gewünscht hatte.

Überrascht habe ihn der Auftritt der Gäste nicht. Schließlich kennt Bultmann Stöckse noch aus der Kreisliga. „Großpressing, Aggressivität, laut, dennoch immer wieder stark im Zweikampf“, beschrieb er die Spielweise des Aufsteigers. Genau damit habe seine Mannschaft gerechnet. Trotzdem funktionierte bei den Gastgebern zunächst nicht alles. „Wir haben vielleicht nicht gleich auf den Punkt funktioniert“, sagte Bultmann. Mit zunehmender Spieldauer gelang es Rehburg jedoch, das Spiel zu beruhigen. Besonders zufrieden war der Trainer mit seiner Defensive. „Unsere Innenverteidiger speziell waren brutal stark an dem Tag“, lobte Bultmann. Sie hätten „die Ruhe ausgestrahlt und jeden Zweikampf angenommen“ und anschließend die Bälle geduldig weiterverteilt.

Bultmann bemängelt die Chancenverwertung Aus der zunehmenden Kontrolle entstanden auch Möglichkeiten. Nur im gegnerischen Strafraum fehlte dem RSV zunächst die nötige Konsequenz. „Unsere Chancenverwertung in der Box war nicht gut“, räumte Bultmann ein. Seine Mannschaft hätte sich nach Ansicht des Trainers deutlich früher belohnen können: „Wir hätten, glaube ich, auch schon eher das eine oder andere Tor machen können, dann wäre es wahrscheinlich auch ein ganz anderes Spiel geworden.“ Nach der Pause fiel schließlich die Entscheidung. Obeida Elawad, der vor der Saison vom SC Lohnde 96 nach Rehburg gewechselt war, und Usman Obisesan sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Endstand. Für Elawad war es damit ein gelungener Pflichtspieleinstand im Rehburger Trikot.