Rehburg behält die Ruhe – und belohnt sich mit zwei starken Toren

Der erste Schritt ist gemacht. RSV Rehburg ist mit einem 2:0 gegen SV Grün-Weiß Stöckse in die neue Saison der Bezirksliga 1 Hannover gestartet. Gegen einen mutigen und aggressiv auftretenden Aufsteiger brauchte die Mannschaft von Trainer Daniel Bultmann allerdings einige Minuten, ehe sie jene Kontrolle fand, die sich ihr Coach für den Auftakt gewünscht hatte.
Überrascht habe ihn der Auftritt der Gäste nicht. Schließlich kennt Bultmann Stöckse noch aus der Kreisliga. „Großpressing, Aggressivität, laut, dennoch immer wieder stark im Zweikampf“, beschrieb er die Spielweise des Aufsteigers. Genau damit habe seine Mannschaft gerechnet. Trotzdem funktionierte bei den Gastgebern zunächst nicht alles. „Wir haben vielleicht nicht gleich auf den Punkt funktioniert“, sagte Bultmann.
Mit zunehmender Spieldauer gelang es Rehburg jedoch, das Spiel zu beruhigen. Besonders zufrieden war der Trainer mit seiner Defensive. „Unsere Innenverteidiger speziell waren brutal stark an dem Tag“, lobte Bultmann. Sie hätten „die Ruhe ausgestrahlt und jeden Zweikampf angenommen“ und anschließend die Bälle geduldig weiterverteilt.
Aus der zunehmenden Kontrolle entstanden auch Möglichkeiten. Nur im gegnerischen Strafraum fehlte dem RSV zunächst die nötige Konsequenz. „Unsere Chancenverwertung in der Box war nicht gut“, räumte Bultmann ein. Seine Mannschaft hätte sich nach Ansicht des Trainers deutlich früher belohnen können: „Wir hätten, glaube ich, auch schon eher das eine oder andere Tor machen können, dann wäre es wahrscheinlich auch ein ganz anderes Spiel geworden.“
Nach der Pause fiel schließlich die Entscheidung. Obeida Elawad, der vor der Saison vom SC Lohnde 96 nach Rehburg gewechselt war, und Usman Obisesan sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Endstand. Für Elawad war es damit ein gelungener Pflichtspieleinstand im Rehburger Trikot.
Bultmann gefiel vor allem, wie seine Mannschaft trotz des lange offenen Spielstands bei ihrer Linie blieb. „Wir hatten immer wieder Druck, aber damit konnten wir gut umgehen, weil wir dann auch die Ruhe gezeigt haben“, sagte der Trainer. Schließlich habe sich sein Team „mit zwei wirklich starken Toren“ belohnt.
Für den Coach war der Erfolg keineswegs selbstverständlich. Stöckse habe gezeigt, warum die Mannschaft den Sprung in die Bezirksliga geschafft hat. „Das ist eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen sein darf, weil sie einfach immer wieder druckvoll agiert“, sagte Bultmann.
Umso größer war seine Zufriedenheit nach dem Abpfiff. „Ich würde sagen, am Ende haben wir dann auch verdient 2:0 gewonnen“, bilanzierte er. Und fügte an: „Das macht mich sehr froh und sehr glücklich.“ Für Rehburg ist damit gleich zum Saisonbeginn das gelungen, worauf Bultmann vor der Partie besonderen Wert gelegt hatte: Ruhe bewahren, geduldig bleiben – und am Ende die Punkte behalten.
RSV Rehburg – SV Grün-Weiß Stöckse 2:0
RSV Rehburg: Nils Bleeke, Melvin Papmeier, Eren Aydin (85. Marco Di Stefano), Lorenz Wöltge, Marek Gilke, Jarno-Leon Jalkh, Usman Obisesan, Ivan Hasso, Faruk Barbaros (62. Michael Garbe), Obeida Elawad (89. Yanik Duscha), Hamza Elawad (77. Ivan Alo) - Trainer: Daniel Bultmann
SV Grün-Weiß Stöckse: Yannick Hanuschke, Jan Dase, Leroy-Kayne Webber, Serdal Celik (46. Ramon Heidel), Deniz Aydin, Pascal Bierhals (67. Tymofii Tymchyk), Hendrik Dauel, Jan-Luca Lippelt, Angelo Mrohs (30. Muhammad Jünemann) (65. Jan Kramer-Hoffmann), Ümit-Ugur Tavan (41. Eili Challal), Heja Boran - Trainer: Alexander Meyer
Schiedsrichter: Fynn-Aaron Kuhlgatz
Tore: 1:0 Usman Obisesan (58.), 2:0 Obeida Elawad (59.)