Rehborn münzt 1:4 in ein 4:4 bei der SG Spabrücken um

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Die Gastgeber legten zunächst vor. Zweimal wurde Marcus Dreher mit Bällen in die Tiefe auf die Reise geschickt und setzte sich jeweils im Eins-gegen-eins mit dem Torhüter durch. So erspielte sich die SG eine 2:0-Führung. Kurz vor der Pause gelang Rehborn jedoch der Anschlusstreffer: Nach einem Eckball traf Lukas Münz in der 45. Minute zum 1:2.

Die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld und der FSV Rehborn haben sich in einer torreichen Partie mit 4:4 getrennt. Dabei sahen die Gastgeber nach einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung bereits wie der sichere Sieger aus, ehe Rehborn in der Schlussphase noch einmal zurückkam. „Wir haben 70 Minuten lang ein Topspiel absolviert, hatten ganz viel Ballbesitz, haben den Gegner dominiert und viele Chancen herausgespielt“, sagte SG-Trainer Sebastian Dilly.

Spabrücken mit der vermeintlichen Entscheidung

Kurz nach Wiederbeginn musste der FSV den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Sadegh Yousefi in der 49. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Spabrücken nutzte die Überzahl zunächst konsequent und baute den Vorsprung durch zwei sehenswerte Treffer von Florian Klein aus. In der 53. Minute traf Klein per Seitfallzieher zum 3:1, zehn Minuten später setzte er einen Schuss aus rund 30 Metern in den Winkel und erhöhte auf 4:1.

Entschieden war die Begegnung damit jedoch noch nicht. Die Gastgeber ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt, während Rehborn nicht aufsteckte. In der 74. Minute köpfte Münz einen Freistoß aus dem Halbfeld zum 2:4 ins Tor und leitete damit die Aufholjagd der Gäste ein. Kurz darauf änderten sich auch die Kräfteverhältnisse auf dem Platz wieder. SG-Akteur Elia Simmonds erhielt in der 76. Minute zunächst eine Zeitstrafe und sah kurz nach deren Ablauf zusätzlich die Gelb-Rote Karte (88.). Dadurch musste Rehborn insgesamt nur für eine halbe Stunde in Unterzahl agieren.

Mit 10-gegen-10 endet die Begegnung 4:4

Münz rückte anschließend endgültig in den Mittelpunkt. In der 77. Minute verkürzte er mit einem Distanzschuss auf 3:4. Acht Minuten später wurde er im Strafraum gefoult und trat selbst zum fälligen Elfmeter an. Mit dem Treffer zum 4:4 in der 85. Minute machte Münz seinen Viererpack (!) perfekt und sorgte zugleich für den Endstand.

„Der Gegner kam über seinen Kampf und hat sich den Ausgleich durch den großen Willen hintenraus leider auch verdient“, bilanzierte Dilly. Für seine Mannschaft überwog angesichts der deutlichen Führung die Enttäuschung: „Das war bitter für uns, aber man muss auch sagen: Wenn man einen 4:1-Vorsprung nicht ins Ziel bringt und zu Hause vier Gegentreffer kassiert, dann kann man sich nicht beschweren.“ Mit der Spielleitung zeigte sich Dilly dagegen zufrieden. Schiedsrichter Maximilian Merk attestierte der SG-Trainer eine gute Leistung.

Der Spielfilm: Tore: 1:0 Dreher (5.), 2:0 Dreher (12.), 2:1 Münz (45.), 3:1 Klein (53.), 4:1 Klein (63.), 4:2 Münz (74.), 4:3 Münz (77.), 4:4 Münz (85. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Yousefi (49./FSV 1928 Rehborn), Gelb-Rot für Simmonds (88./SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld)

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