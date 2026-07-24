 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligavorschau

Rehabilitiert sich Ettmannsdorf? – Bernrieds nächstes Aufsteigerduell

2. Spieltag: Spitzenreiter Katzdorf mit Rückenwind nach Trisching +++ Haselbach erwartet Dürnsricht +++ Legt Diendorf in Wernberg nach?

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Eine Niederlage in Stulln würde für den Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf (in Blau) einem Fehlstart gleichkommen.
Eine Niederlage in Stulln würde für den Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf (in Blau) einem Fehlstart gleichkommen. – Foto: Thomas Schneider

Verlinkte Inhalte

Kreisliga West
Ettmannsdorf II
Detag Wernb.
Schmidgaden
Dürnsricht

Der SC Katzdorf ist der erste Tabellenführer der Kreisliga West und bereits am heutigen Freitagabend gefordert. Zum Auftakt des 2. Spieltags gastiert der Fan-Magnet beim Liganeuling SV Trisching. Dessen Mitaufsteiger SV Erzhäuser-Windmais und SV Bernried kreuzen am Sonntag im Direktduell die Klingen. Vorjahres-Vizemeister SV Schwandorf-Ettmannsdorf II möchte sich von der Startniederlage rehabilitieren. Die Wiesner-Crew muss beim TSV Stulln Farbe bekennen.

Heute, 18:30 Uhr
SV Trisching
SV TrischingSV Trisching
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
18:30live

Zum Auftakt des zweiten Spieltags prallt der SC Katzdorf (1., 3) auf den Aufsteiger SV Trisching (12., 0). Die Gastgeber der Partie mussten sich am Auftaktspieltag beim SV Bernried mit null Chancenverwertung geschlagen geben, während sich Katzdorf mit einem satten 5:0 gegen die SG Silbersee auf heimischem Terrain den ersten Dreier einholen konnte.

Morgen, 16:15 Uhr
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
16:15live

Der SV Haselbach (4., 3) macht am Samstag den Gastgeber für die DJK Dürnsricht-Wolfring (5., 3). Je drei Buden konnten die beiden Kontrahenten am ersten Spieltag erzielen, was der DJK knapp den Dreier gegen den TSV Detag Wernberg einbrachte. Der SVH sicherte sich die Maximalausbeute im Derby beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II und konnte so gleich ein kleines Ausrufezeichen setzen.

Morgen, 18:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
18:00

Beim TSV Detag Wernberg (10., 0) ist am Sonntag der SV Diendorf (2., 3) zum zweiten Spieltag zu Gast. Die Wernberger unterlagen vor Wochenfrist knapp der DJK Dürnsricht-Wolfring, während sich Diendorf im Auftaktspiel gegen den SV Erzhäuser-Windmais mit einem 4:0 klar den vollen Punkteertrag sicherte.

So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
SV Erzhäuser-Windmais
SV Erzhäuser-WindmaisErzhäuser
SV Bernried/Obp.
SV Bernried/Obp.SV Bernried
15:15

Der SV Bernried (2., 3) ist am kommenden Wochenende beim Mitaufsteiger SV Erzhäuser-Windmais (12., 0) gefordert. Während sich die Hausherren der Partie am ersten Spieltag beim SV Diendorf klar geschlagen geben mussten, konnte sich der Liganeuling aus Bernried auf heimischem Terrain den Dreier gegen den SV Trisching mit einem klaren 4:0 einholen.



So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
15:15

Bei der SG Silbersee 08 (14., 0) ist am zweiten Spieltag der SV Kemnath a.B. (6., 1) zu Gast. Mit einem 1:1-Remis holte sich Kemnath am ersten Spieltag gegen den 1. FC Schmidgaden einen Punkt. Die SG Silbersee musste sich hingegen klar beim SC Katzdorf geschlagen geben und ging somit leer aus.

So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
15:15

Der FC OVI-Teunz (6., 1) packt am Sonntag seine Koffer und schlägt auf dem Gelände des 1. FC Schmidgaden (6., 1) auf. Beide Kontrahenten kamen zum Saisonstart nicht über ein Remis hinaus: Schmidgaden war beim SV Kemnath a.B. zu Gast und konnte eine Chance verwerten, OVI-Teunz kam ebenfalls einmal zum Abschluss gegen den TSV Stulln.

So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
15:15

Angesprochener TSV Stulln (6., 1) empfängt am kommenden Spieltag den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (11., 0). Die Gäste konnten sich im Auftaktspiel gegen den SV Haselbach nicht behaupten und gingen leer aus. Die Heimelf hingegen sicherte sich beim FC OVI-Teunz am ersten Spieltag im zumindest einen Punkt.