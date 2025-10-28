Rehabilitation im Spitzenspiel

Nach der Niederlage vor einer Woche in Wiedikon war dem Team von Coach Markus Imhof klar, dass eine weitere Niederlage für den weiteren Verlauf der Saison bereits verheerend sein könnte. Die Ausgangslage war also klar, als das Spiel um 13:30 Uhr im Werd angepfiffen wurde.

Bei windigen Verhältnissen stand der Gast von Anfang an tief und überliess den Hausherren mehrheitlich den Ball. Der FCOG holte sich so auf heimischem Terrain Sicherheit und kombinierte sich bereits früh nach vorne. In der 13. Minute landete der Ball auf der linken Seite bei Clemens Galle, der mit seinem starken linken Fuss eine seiner gefürchteten Flanken in den 16er schlug. Der Ball wurde lang und länger und landete schlussendlich am zweiten Pfosten bei Aimen Zouaoui. Dieser nagelte das runde Leder per herrlichem Volley unter die Latte und schoss die Limmattaler gegen den Tabellenführer in Führung. Das Heimteam powerte weiter: Nur fünf Minuten später spielte der von einer Sperre zurückgekehrte Kevin Bertschi einen herrlichen langen Ball in den Rücken der gegnerischen Abwehr. Erneut war es Aimen Zouaoui, der sein horrendes Tempo ausspielte, die bislang beste Defensive der Liga stehen liess und auf 2:0 erhöhte. Der Gast tat sich gegen eine wieder wie gewohnt gefestigte FCOG-Verteidigung schwer, ins Spiel zu kommen, und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit blass. Auf der anderen Seite spielten sich die Gastgeber in einen Rausch und kombinierten sich mit einer spielerischen Leichtigkeit vor das gegnerische Tor. So geschehen in der 23. Minute, als Tim Königshofer und Aimen Zouaoui sich auf der rechten Seite durchspielten und die scharfe Hereingabe von Königshofer am zweiten Pfosten Jerome Keller fand, der auf 3:0 stellte. Mit der klaren Führung im Rücken liess das „Zwei“ den Ball in den eigenen Reihen laufen und brachte den Vorsprung souverän in die Pause.

Auf kurzen Rückschlag stark reagiert

Nach dem Pausentee erwartete das Heimteam eine Reaktion des Gegners. Allzu viel musste dieser aber nicht tun, um zum Anschlusstreffer zu kommen: In der Verteidigung geriet ein Rückpass zu Torhüter Dominik Jungen zu kurz, der Stürmer des NK Croatia konnte danach nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Beim anschliessenden Penalty war Jungen machtlos, nun stand es nur noch 3:1. Aber anstatt in Panik zu geraten, kontrollierte der FCOG den Ball weiterhin und liess die Gäste nicht ins Spiel kommen. Zahlreiche gute Chancen liessen die Hausherren ungenutzt, bis Gianluca Mergola in der 67. Minute einen hohen Ball am Torhüter vorbeispitzelte und für die Vorentscheidung sorgte. Vom Tabellenführer, bisher in sieben Spielen noch ohne Punktverlust, kam weiterhin erstaunlich wenig. So plätscherte das Spiel bis zum Schluss vor sich hin, ohne dass der NK Croatia zu einer nennenswerten Torchance kam.

Alles wieder drin

Während die Gäste also einen schwachen Tag einzogen, zeigte das Heimteam eine souveräne, abgeklärte und reife Leistung. Der Lohn dafür ist die erneut geteilte Tabellenführung mit dem NK Croatia (je 21 Punkte nach acht Spielen), wobei der FCOG aufgrund höherer Strafpunkte auf Rang 2 geführt wird. Zwei Spiele stehen in der Vorrunde noch an - das nächste am kommenden Sonntag auswärts gegen Centro Lusitano Zurich. Anpfiff ist um 10 Uhr morgens im Juchhof, wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

