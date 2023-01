Der SC St. Tönis hat seinen Test gegen Straelen knapp 1:2 verloren. – Foto: Adrian Schlüter

Regnery-Elfmeter reicht dem SC in Straelen nicht Knappe 1:2-Niederlage für St. Tönis gegen den Regionalligisten.

Mit 1:2 (1:2) verlor Oberligist SC St. Tönis das Testspiel beim SV Straelen, dem abgeschlagenen Schlusslicht der Regionalliga. Der stand zwar im ersten Durchgang meistens mit dem Rücken zur Wand – dies änderte sich in der zweiten Hälfte, nachdem beiderseits kräftig durchgewechselt wurde –, lag beim Pausenpfiff aber dennoch mit 2:1 vorne.

Die Treffer fielen in der 17. und 45. Minute, wobei in beiden Fällen die SC-Defensive nicht im Bilde war. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Pascal Regnery, erstmals seit seinem Kreuzbandabriss wieder von Beginn an dabei und sehr auffällig, per verwandelten Elfmeter (26.); Lukas Stiels war gefoult worden. Alfred Appiah traf im ersten Abschnitt einmal die Latte und Ioannis Alexiou verfehlte im Anschluss an eine Ecke knapp.