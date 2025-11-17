Regionalpokal: DJK SSG gewinnt Derby nach Elfmeterschießen

Darmstadt. Am vergangenen Samstag setzten sich die Spielerinnen der DJK SSG Darmstadt in der sogenannten Begradigungsgrunde des Regionalpokals gegen die Liga-Konkurrentinnen aus Nieder-Ramstadt durch.

Das von DJK-Coach Jonas Schmittwilken zuvor als eng eingeschätztes Spiel begann mit einer Druckphase der Gästinnen, die sich von hinten schön hinaus kombinierten und in der 19. Minute durch Smilla Adameit in Führung gingen. Nach einem Eigentor (35‘) der Grün-Weißen ging es mit einem 1:1 in die Pause.

In der 59. Minute gelang den Nieder-Ramstädterinnen erneut die Führung durch Angelina Maxein. „Wir sind leider gleich zweimal in Rückstand geraten, haben uns aber wieder zurück gekämpft“, berichtet Schmittwilken. Denn in der 75. Minute glichen die Darmstädterinnen erneut aus (Torschützin: Chantal von der Heyden). „Großes Lob an mein Team für die Moral, die wir da bewiesen haben. Gerade nach dem 2:1-Rückstand, da waren nicht mehr viele Minuten auf der Uhr, haben wir die Ruhe bewahrt und uns dann auch belohnt mit dem 2:2“, erzählt Schmittwilken.