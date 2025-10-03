Regionallliga-Rekordmann Ammari begeistert Petrovic: „Gönne es Sammy unfassbar“

In diesem Moment begann die Regionalliga-Karriere des Sammy Ammari. Mit seiner Einwechslung am 30. August 2013 startete er die Jagd auf den ehrwürdigen Rekord. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Der vergangene Regionalliga-Spieltag war historisch: Sammy Ammari spielte zum 341. Mal im bayerischen Oberhaus und schnappt sich damit den Rekord.

Buchbach – Wir schreiben den 30. August 2013. Am 11. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der SV Heimstetten den SV Schalding-Heining. Die knapp 300 Zuschauer denken, es sei nur ein x-beliebiges Viertligaspiel. Heimstetten entscheidet diese Partie knapp mit 1:0 für sich. Wenig Tore, wenig Fans, beides Mittelklasse-Klubs. Warum genau erfährt diese Begegnung dann im Herbst 2025 erneut Relevanz? In der 81. Spielminute gibt es einen Spielerwechsel bei Heimstetten – der 19 Jahre alte Sammy Ammari ersetzt Thomas Karg. Der junge Mittelstürmer kam im Sommer aus der Landesliga vom VfB Hallbergmoos-Goldach. Knapp zwölf Minuten Spielzeit bekommt der Neuzugang in seiner Premiere. Danach ist Schluss und Ammari hat den ersten von insgesamt 341 Regionalligaspielen in der Tasche.

Petrovic verliert Regionalliga-Rekord: „Bin heilfroh, dass ich das Ding los bin“ Der 341. Einsatz erfolgt 4.419 Tage später. Im Trikot des TSV Buchbach schnappt sich Ammari gegen Aubstadt den Rekord – auch wenn sich der TSV mit 2:4 geschlagen geben muss. Doch wer war eigentlich der vorherige Rekordhalter? Niemand Geringeres als der aktuelle Buchbach-Trainer, Aleksandro Petrovic.

Aleksandro Petrovic ist die wohl größte Legende des TSV Buchbach. Alle seiner 340 Regionalliga-Partien absolvierte er im Buchbach-Dress. – Foto: Sven Leifer/FuPa

„Ich bin heilfroh, dass ich das Ding los bin“, sagt der Chefanweiser im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Den 37-Jährigen freut es besonders, dass der Rekord in Buchbacher Hand bleibt. Mit Sammy Ammari habe die Regionalliga Bayern einen neuen Rekordspieler, der einfach ein richtig guter Mensch sei, so Petrovic. „Ich gönne es Sammy unfassbar.“ 341 Spiele in der Regionalliga – Für Profifußball „hat es einfach nicht gereicht“ Er sieht den Stoßstürmer als „Pendel, der das Gleichgewicht in der Mannschaft hält.“ Aber auch spielerisch ist bei dem 31-Jährigen die Messe noch nicht gelesen. Der TSV-Coach meint, mit einer Einwechslung von Ammari könne man die Dynamik eines Spiels komplett verändern. „Er ist mit dem Rücken zum Tor vielleicht sogar der beste Stürmer der Liga.“ Nicht ohne Grund war Ammari von 2014 bis 2016 in der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt. Für ihn bleibt diese Zeit ganz besonders in Erinnerung, weil er vereinzelt mit der ersten Mannschaft mittrainierte. Der Sprung in den Profifußball gelang dem Stürmer aber nie: „Es hat einfach nicht gereicht“, sagt er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Sammy Ammari (links) neben seinem langjährigen Mitspieler und jetzigen Trainer, Aleksandro Petrovic (Mitte). – Foto: Michael Buchholz/FuPa