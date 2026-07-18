Regionalligisten liefern im Pokal – doch ein Comeback stiehlt die Show

Gleich dreimal hieß es am Ende 6:0 für die Teams aus der Regionalliga Bayern, die ihre Hausaufgaben vor teils tollen Zuschauerkulissen mit Bravour erledigten. So fertigte die DJK Vilzing den Landesligisten SV Wenzenbach deutlich ab, wobei Ex-Profi Markus Ziereis einen Doppelpack beisteuerte.
Sein ehemaliger 1860-Teamkollege Kevin Volland geriet indes mit Thalhofen gegen Jugendklub Memmingen unter die Räder. Am Ende stand es 6:0 für den Regionalligisten. Beim 6:0-Erfolg der SpVgg Ansbach gegen Weiden-Ost avancierte Patrick Kroiß zum Matchwinner. Neben seinem lupenreinen Hattricks in Halbzeit eins gelangen dem 09er-Urgestein zwei Vorlagen.
Einen Dreierpack schnürte auch Wasserburgs Robin Ungerath und Jahn-Neuzugang Patrick Hobsch. Beim 11:0-Kantersieg des Drittligisten gegen den Kreisklassisten DJK Breitenberg/Sonnen feierte der krasse Außenseiter trotz der Packung sein ganz eigenes Fußballfest.
Gleich neunmal trafen der SV Wacker Burghausen und der TSV Aubstadt am Samstagmittag. Die Macht im Grabfeld siegte beim Bezirksligisten Untererthal mit 9:0. Severo Sturm und Timo Pitter knipsten jeweils doppelt. Beim Kantersieg des SV Wacker durfte dagegen auch der Underdog jubeln. Der Allinger Maximilian Grohlik besorgte in der 65. Minute das zwischenzeitliche 6:1 und versetzte die Heimfans zwischenzeitlich in Ekstase. Ebenfalls keine Blöße gab sich Schweinfurt 05. Bei der SpVgg Giebelstadt feierten die Schnüdel einen 7:0-Sieg.
Etwas mehr Probleme mit ihren Kreispokal-Siegern hatten der FV Illertissen und die SpVgg Bayreuth. Bis zur 60. Minute führte die Oldschdod gegen Waischenfeld nur mit 1:0, ehe der Regionalligist aufdrehte und am Ende einen standesgemäßen 5:0-Sieg einfuhr. Der FV Illertissen startete dagegen beim unterfränkischen Bezirksligisten Bergrheinfeld traumhaft mit 2:0, musste in der 28. Minute aber den Anschlusstreffer durch Valmir Munishi hinnehmen. Später schraubte der FVI das Ergebnis aber noch auf 5:1 in die Höhe.
Die spannendsten Duelle gab es in der ersten Runde ohne Regionalliga oder Profi-Präsenz – teils mit irren Wendungen. So gelang der SpVgg Lam gegen Bobingen ein unfassbares Kunststück: Im Landesliga-Duell drehten die Oberpfälzer ein 0:4 in ein 5:4. Nahe an einem Coup war auch Alemannia Haibach gegen Großbardorf. Trotz 2:0-Führung setzte sich der Bayernliga-Aufsteiger aber noch im Elfmeterschießen mit 9:8 durch.
Den einzigen höherklassigen Klub überwand der TSV Seebach aus der Landesliga Mitte. Gegen Fortuna Regensburg siegte der TSV mit 2:1. Die ligainternen Duelle der Bayernliga Nord im Pokal entschieden der FC Eintracht Bamberg und Weiden für sich.