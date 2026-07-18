 2026-07-17T11:53:53.177Z

Pokal

Regionalligisten liefern im Pokal – doch ein Comeback stiehlt die Show

Regionalliga-Teams feiern Torfestivals: Ansbach, Memmingen & Vilzing im Gleichschritt +++ Aubstadt & Wacker knacken Neun-Tore-Marke +++ Landesligist Lam dreht 0:4 im Pokal!

von Boris Manz · Heute, 21:47 Uhr · 0 Leser
Der Moment ist für immer: Alling trifft als Kreisklassist gegen Wacker Burghausen.
Der Moment ist für immer: Alling trifft als Kreisklassist gegen Wacker Burghausen. – Foto: Dieter Metzler

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Gleich dreimal hieß es am Ende 6:0 für die Teams aus der Regionalliga Bayern, die ihre Hausaufgaben vor teils tollen Zuschauerkulissen mit Bravour erledigten. So fertigte die DJK Vilzing den Landesligisten SV Wenzenbach deutlich ab, wobei Ex-Profi Markus Ziereis einen Doppelpack beisteuerte.

Sein ehemaliger 1860-Teamkollege Kevin Volland geriet indes mit Thalhofen gegen Jugendklub Memmingen unter die Räder. Am Ende stand es 6:0 für den Regionalligisten. Beim 6:0-Erfolg der SpVgg Ansbach gegen Weiden-Ost avancierte Patrick Kroiß zum Matchwinner. Neben seinem lupenreinen Hattricks in Halbzeit eins gelangen dem 09er-Urgestein zwei Vorlagen.

Einen Dreierpack schnürte auch Wasserburgs Robin Ungerath und Jahn-Neuzugang Patrick Hobsch. Beim 11:0-Kantersieg des Drittligisten gegen den Kreisklassisten DJK Breitenberg/Sonnen feierte der krasse Außenseiter trotz der Packung sein ganz eigenes Fußballfest.

9:8 und aus 0:4 mach 5:4 – alle Regionalliga-Teams setzen sich durch – ein Bayernligist fliegt raus

Gleich neunmal trafen der SV Wacker Burghausen und der TSV Aubstadt am Samstagmittag. Die Macht im Grabfeld siegte beim Bezirksligisten Untererthal mit 9:0. Severo Sturm und Timo Pitter knipsten jeweils doppelt. Beim Kantersieg des SV Wacker durfte dagegen auch der Underdog jubeln. Der Allinger Maximilian Grohlik besorgte in der 65. Minute das zwischenzeitliche 6:1 und versetzte die Heimfans zwischenzeitlich in Ekstase. Ebenfalls keine Blöße gab sich Schweinfurt 05. Bei der SpVgg Giebelstadt feierten die Schnüdel einen 7:0-Sieg.

Etwas mehr Probleme mit ihren Kreispokal-Siegern hatten der FV Illertissen und die SpVgg Bayreuth. Bis zur 60. Minute führte die Oldschdod gegen Waischenfeld nur mit 1:0, ehe der Regionalligist aufdrehte und am Ende einen standesgemäßen 5:0-Sieg einfuhr. Der FV Illertissen startete dagegen beim unterfränkischen Bezirksligisten Bergrheinfeld traumhaft mit 2:0, musste in der 28. Minute aber den Anschlusstreffer durch Valmir Munishi hinnehmen. Später schraubte der FVI das Ergebnis aber noch auf 5:1 in die Höhe.

Die spannendsten Duelle gab es in der ersten Runde ohne Regionalliga oder Profi-Präsenz – teils mit irren Wendungen. So gelang der SpVgg Lam gegen Bobingen ein unfassbares Kunststück: Im Landesliga-Duell drehten die Oberpfälzer ein 0:4 in ein 5:4. Nahe an einem Coup war auch Alemannia Haibach gegen Großbardorf. Trotz 2:0-Führung setzte sich der Bayernliga-Aufsteiger aber noch im Elfmeterschießen mit 9:8 durch.

Den einzigen höherklassigen Klub überwand der TSV Seebach aus der Landesliga Mitte. Gegen Fortuna Regensburg siegte der TSV mit 2:1. Die ligainternen Duelle der Bayernliga Nord im Pokal entschieden der FC Eintracht Bamberg und Weiden für sich.

Alle Duelle der 1. Runde des Toto-Pokals in Bayern zum Durchklicken:

Heute, 15:30 Uhr
SG Breitenberg / Sonnen
SG Breitenberg / SonnenSG Breitenberg / Sonnen
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
0
11
+Video

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Giebelstadt
SpVgg GiebelstadtGiebelstadt
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
0
7
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Alling
TSV AllingAlling
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
1
9

Heute, 17:00 Uhr
SV Bavaria Waischenfeld
SV Bavaria WaischenfeldWaischenfeld
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
0
5
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SV Wenzenbach
SV WenzenbachWenzenbach
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
0
6

Heute, 18:00 Uhr
FC Weiden-Ost
FC Weiden-OstWeiden-Ost
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
0
6
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Untererthal
FC UntererthalUntererthal
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
0
9
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Friesen
SV FriesenSV Friesen
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
1
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Wendelstein 2017
FC Wendelstein 2017Wendelstein
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Sportfreunde Dinkelsbühl
SV Sportfreunde DinkelsbühlDinkelsbühl
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
0
4
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Bergrheinfeld
TSV BergrheinfeldBergrheinfel
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
1
5
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
FC Thalhofen
FC ThalhofenFC Thalhofen
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
0
6
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Bobingen
TSV BobingenTSV Bobingen
SpVgg Lam
SpVgg LamSpVgg Lam
4
5
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
2
1

Heute, 17:30 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
2
3

Heute, 15:30 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
8
n.E.
9
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Eintracht Bamberg 2010
FC Eintracht Bamberg 2010FCE Bamberg
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
3
1
Abpfiff