Regionalligisten liefern im Pokal – doch ein Comeback stiehlt die Show

Der Moment ist für immer: Alling trifft als Kreisklassist gegen Wacker Burghausen. – Foto: Dieter Metzler

Gleich dreimal hieß es am Ende 6:0 für die Teams aus der Regionalliga Bayern , die ihre Hausaufgaben vor teils tollen Zuschauerkulissen mit Bravour erledigten. So fertigte die DJK Vilzing den Landesligisten SV Wenzenbach deutlich ab, wobei Ex-Profi Markus Ziereis einen Doppelpack beisteuerte .

Sein ehemaliger 1860-Teamkollege Kevin Volland geriet indes mit Thalhofen gegen Jugendklub Memmingen unter die Räder. Am Ende stand es 6:0 für den Regionalligisten. Beim 6:0-Erfolg der SpVgg Ansbach gegen Weiden-Ost avancierte Patrick Kroiß zum Matchwinner. Neben seinem lupenreinen Hattricks in Halbzeit eins gelangen dem 09er-Urgestein zwei Vorlagen. Einen Dreierpack schnürte auch Wasserburgs Robin Ungerath und Jahn-Neuzugang Patrick Hobsch. Beim 11:0-Kantersieg des Drittligisten gegen den Kreisklassisten DJK Breitenberg/Sonnen feierte der krasse Außenseiter trotz der Packung sein ganz eigenes Fußballfest.

9:8 und aus 0:4 mach 5:4 – alle Regionalliga-Teams setzen sich durch – ein Bayernligist fliegt raus Gleich neunmal trafen der SV Wacker Burghausen und der TSV Aubstadt am Samstagmittag. Die Macht im Grabfeld siegte beim Bezirksligisten Untererthal mit 9:0. Severo Sturm und Timo Pitter knipsten jeweils doppelt. Beim Kantersieg des SV Wacker durfte dagegen auch der Underdog jubeln. Der Allinger Maximilian Grohlik besorgte in der 65. Minute das zwischenzeitliche 6:1 und versetzte die Heimfans zwischenzeitlich in Ekstase. Ebenfalls keine Blöße gab sich Schweinfurt 05. Bei der SpVgg Giebelstadt feierten die Schnüdel einen 7:0-Sieg. Etwas mehr Probleme mit ihren Kreispokal-Siegern hatten der FV Illertissen und die SpVgg Bayreuth. Bis zur 60. Minute führte die Oldschdod gegen Waischenfeld nur mit 1:0, ehe der Regionalligist aufdrehte und am Ende einen standesgemäßen 5:0-Sieg einfuhr. Der FV Illertissen startete dagegen beim unterfränkischen Bezirksligisten Bergrheinfeld traumhaft mit 2:0, musste in der 28. Minute aber den Anschlusstreffer durch Valmir Munishi hinnehmen. Später schraubte der FVI das Ergebnis aber noch auf 5:1 in die Höhe.